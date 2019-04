Fußgesundheit: Zeig her deine Füße, lass steh’n deine Schuh

Von Sabine Strobl

Der Fuß mit seinen 28 Knochen und Knöchelchen ist ein kleines Wunderwerk der Natur. Seine Aufgabe, seit der Mensch fest auf zwei Beinen steht: Er soll eine stabile Standfläche bieten, eine solide Stoßdämpfung und ein dynamisches Abstoßen ermöglichen. Immerhin geht ein Mensch im Laufe seines Lebens einmal um den Erdball. Je gesünder also die Füße sind, umso besser. Viel Barfußgehen und Schuhe, die groß und breit sind, tragen zu einem Leben auf gesundem Fuß bei, erklärt Rainer Biedermann, leitender Oberarzt für Kinderorthopädie und Fußchirurgie an der Uniklinik für Orthopädie in Innsbruck.

Fußfehlformen lösen bei Eltern oft Sorgen aus. Man unterscheidet zwischen Fehlhaltungen, die flexibel sind und Fehlstellungen, die fixiert sind. Beide können entweder angeboren sein oder sich entwickeln.

Bei der Geburt treten relativ häufig so genannte Hackenfüße (Kletterfüße) auf, das heißt, der Fußrücken zeigt zum Schienbein oder berührt es. Diese Fehlhaltung ist meist harmlos und wird durch eine Massage des Fußes nach unten in Richtung einer 90-Grad-Stellung von Fuß und Schienbein korrigiert.

Ferner zeigen manche Kinder bei der Geburt einen Klumpfuß. Hier ist der Fuß nach innen gedreht, als würde man umknöcheln. Ist die Fehlhaltung fixiert (bei einem von 1000 Kindern), wird eine Therapie des Klumpfußes nötig. „Das ist eine ernstzunehmende Fehlstellung, die zu einer Gangstörung führen würde. Sie kann aber mit einer das Kind wenig belas­tenden Methode ausgeglichen werden“, erläutert Biedermann.

Dabei wird der Fuß in einer sechs- bis achtwöchigen Gipsbehandlung in die Normalposition zurückgedreht. Um die Spitzfußkomponente auszugleichen, die auf eine Verkürzung der Achillessehne zurückzuführen ist, wird zusätzlich die Achillessehne in einem kleinen Eingriff geritzt.

Keine Einlagen für Plattfüße

Manche Fehlhaltungen des Fußes entwickeln sich erst später. Häufig handelt es sich dabei um den Platt- oder Knick-Senkfuß, der im Kindergarten und bei der schulärztlichen Untersuchung entdeckt wird. Der Rückfuß knickt nach innen. Außerdem ist das Fußlängsgewölbe abgeflacht (abgesenkt). Der Kinderorthopäde: „Bei Säuglingen ist der Plattfuß ein Normalbefund. Innerhalb der ersten Lebensdekade bildet sich meist ein schönes Längsgewölbe heraus.“ Etwa drei Prozent der skelettreifen Personen haben einen Plattfuß, bei Menschen mit Übergewicht und instabilen Bändern steigt der Anteil auf zehn Prozent. „Der Anteil von Knick-Senkfüßen ist auch bei Kindern höher, die eine Schuhversorgung in einem Alter von unter sechs Jahren haben“, verweist Biedermann auf eine interessante indische Studie. Die Untersuchung zeigt, dass Kinder aus wohlhabendem Haus, die sich Schuhe leisten können, häufiger Plattfüße haben, als ärmere Kinder, die weniger Schuhe tragen.

Eine Schlussfolgerung daraus ist: Ein Plattfuß kann dadurch bedingt sein, dass sich das Fußgewölbe nicht ausbildet, weil die entsprechende Muskulatur weniger gefordert ist. Wie Biedermann erklärt, sollte „man Kindern mit Plattfüßen keine Einlagsohlen geben, die den Fuß stützen. Die Fußmuskeln werden müde, der Plattfuß stärker.“ Leider würden Einlagsohlen aber oft verordnet. Aber was brauchen Kinderfüße? Barfuß-Gehen, Schuhwerk, das die berühmte Fingerbreite vor den Zehen freilässt und am Vorderfuß nicht einengt. Liegen Probleme vor, kann man eine Physiotherapie machen, selbst Fußmuskeln trainieren und Wadenmuskeln dehnen. Anleitungen geben etwa Ratgeber zur Spiraldynamikmethode.

Schraube auf Zeit

Das Augenmerk der Kinderorthopädie gilt komplexen Plattfüßen bei gleichzeitiger Achillessehnenverkürzung. Dazu ist noch eine kanadische Studie von 1947 aussagekräftig. Bei sechs Prozent der knapp 4000 Rekruten wurde die Kombination Plattfuß und Achillessehnenverkürzung festgestellt. „Das kann später zu Beschwerden führen. Diese Kinder wollen wir herausfischen“, so Biedermann.

Heute wird die so genannte Calcaneus-Stop-Schrauben-Operation vorgenommen, das ideale Alter dafür liegt zwischen acht und 13 Jahren. Das OP-Team setzt dabei eine kleine Schraube ins Fersenbein. Ein Ziel ist, dass sich das Fußgewölbe aufrichtet. Nach einiger Zeit wird die Schraube wieder entfernt. Die Methode ist auch Gegenstand einer Studie der Innsbrucker Orthopädie.