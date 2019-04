600 Anmeldungen: Ansturm auf neue Augenarztpraxis im Außerfern

Pflach – Viereinhalb Jahre musste das Außerfern ohne Augenfacharzt auskommen. Dieses Vakuum ist nun vorbei. Seit einer Woche kümmert sich Andreas Till in seiner neuen Praxis im Innovationszentrum (IC) Pflach um Patienten. Er ist sowohl Kassenarzt als auch offen für Privatpatienen.

Hell und freundlich wirken die Praxis-Räume. „Wir wollen, dass sich die Patienten richtig wohlfühlen“, sagt Pflachs Bürgermeister Helmut Schönherr. Als Geschäftsführer des Innovationszentrums ist er so etwas wie ein Lockvogel: Gemeinsam mit seinem Amtskollegen aus Ehenbichl, Wolfgang Winkler, spricht Schönherr junge Ärzte an, wirbt für die Arbeit auf dem Land, bietet Hilfe an für den Weg in die Selbstständigkeit als niedergelassener Arzt.

Das alles hat sich auch Andreas Till genau angehört. Und sich dann entschlossen, aus Wiesbaden nach Pflach zu kommen. Mit diesem Konzept ist es Schönherr und Winkler bisher gelungen, zwei Facharzt-Praxen im Innovationszentrum anzusiedeln. Eine Erweiterung des Spektrums soll folgen. Die Gemeinde will nebenan ein Ärztehaus realisieren und so ein Gesundheitszentrum schaffen.

„Das ganze Projekt hat eine Eigendynamik entwickelt“, sagt Bürgermeister Schönherr. Nach einem Internisten sei es nun ein Augenarzt, der unterstützt wird. „Weil es in dieser Fachrichtung einen langjährigen und großen Bedarf im Bezirk Reutte gab“, so Schönherr. Die Nachricht von der Praxiseröffnung machte im Bezirk natürlich schnell die Runde. Mehr als 600 Voranmeldungen beim neuen Facharzt wurden vom Gemeindeamt Pflach registriert.

Andreas Till beruhigt aber: „Auch jene Patienten, die von dieser Voranmeldemöglichkeit keine Kenntnis hatten, bekommen noch kurz- und mittelfristige Termine. Das heißt, wir sind nicht schon für die kommenden sechs oder sieben Monate ausgebucht, wie manche irrtümlicherweise meinen.“ Richtig „Fahrt aufnehmen“ soll die Ordination nach Ostern. In der Karwoche wird sich das Team nochmals einer Fortbildung unterziehen, die Praxis deshalb für eine Woche kurzfristig geschlossen.

Anfangs riefen sogar so viele Patienten auf einmal an, dass die Telefonanlage völlig überlastet war und schlappmachte. Und noch immer klingelt das Telefon ununterbrochen. „Sie brauchen aber keine Sorge zu haben – wir machen keinen Aufnahmestopp. Sie kommen also dran“, erklärt Mitarbeiterin Renate Wagner gerade wieder einem Anrufer. Die Praxis hält sich Termine frei für Patienten, die sofort Hilfe brauchen. (TT, fasi)