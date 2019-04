Fachärztemangel belastet die Spitäler

Innsbruck – Die Spitalsreform mit den geplanten strukturellen Anpassungen in allen neun öffentlichen Krankenhäusern des Landes lässt die Wogen hochgehen. Doch die explodierenden Abgänge, vor allem der Tirol Kliniken mit der Klinik Innsbruck, zwingen die Landespolitik zum Handeln. 75,5 Millionen Euro mussten das Land Tirol und die Gemeinden im Vorjahr nachträglich finanzieren, allein das Landeskrankenhaus/Klinik Innsbruck wies ein negatives Betriebsergebnis von 46,1 Millionen Euro auf. Deshalb kommt es im Zentralraum Innsbruck zu den weitreichendsten Schwerpunktsetzungen.

Denn das LKH Natters wird mittelfristig zugesperrt, die dortige Lungenheilkunde in Innsbruck konzentriert und die Innere Medizin mit der Akutnachbehandlung von Herz- und Tumorpatienten an das Landeskrankenhaus Hall verlagert. Derzeit verfügt Natters über 164 Betten und zwei Primariate (Lungenheilkunde und Innere Medizin) sowie mehrere Institute, für die 250 Mitarbeiter gibt es eine Arbeitsplatzgarantie. In den nächsten Wochen finden die finalen Abstimmungsgespräche statt, Natters soll eine Pflegeeinrichtung werden.

In der emotionalen Diskussion über die Spitalsreform gehen die personellen Probleme der Spitäler nahezu unter. Denn diese kämpfen hauptsächlich im Bereich der Geburtshilfe und Gynäkologie durchwegs mit einem Fachärztemangel. In einer Antwort auf eine Landtagsanfrage von Liste-Fritz-Klubobfrau Andrea Haselwanter-Schneider bestätigt Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg (VP), dass nicht nur in Hall Ärzte für Wochenend- und Bereitschaftsdienste von außen geholt werden müssen, um diese besetzen zu können.

Im Landeskrankenhaus Hall ist es jedoch eklatant: 2018 wurden an Wochenenden bzw. Feiertagen insgesamt 66 Bereitschaftsdienste durch externe Fachärzte abgedeckt, dazu kamen noch einmal 70 Bereitschafts- dienste durch Mediziner von außen während der Woche. In den anderen Krankenhäusern mussten zwischen 2016 und 2018 ebenfalls auswärtige Fachärzte aushelfen. In den Spitälern Zams, Reutte und Lienz gab es kein Jahr ohne externe Unterstützung. Im Vorjahr blieb dies dem BKH Schwaz auch nicht erspart. Dort konnten 40 Wochenenddienste nicht mehr intern geregelt werden. (pn)