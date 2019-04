Masern und Keuchhusten wieder auf dem Vormarsch

Innsbruck - „Vorbeugen. Schützen. Impfen." So lautet das Motto der heurigen Europäischen Impfwoche (EIW). Die europaweite geführte Kampagne soll dazu beitragen, das Bewusstsein für die Bedeutung von Impfungen für die Gesundheit und das Wohlergehen der Menschen zu schärfen. Die Medizinische Universität Innsbruck und die tirol kliniken sind gemeinsam mit weiteren Organisationen an der vom Land Tirol Anfang April gestarteten Kampagne „Impfen rettet Leben" beteiligt.

Neben mehreren Informationsveranstaltungen werden auch kostenlose Impfungen angeboten. Am 24. April von 16:00 Uhr bis 19:00 Uhr findet ein langer Impfnachmittag an allen Tiroler Gesundheitsämtern mit der kostenlosen Dreifachimpfung Masern-Mumps-Röteln statt: Einfach den Impfpass mitbringen, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen: www.impfen.tirol



Masern eliminieren



Die Durchimpfungsraten für viele im österreichischen Impfplan empfohlenen Impfungen liegen unter den erforderlichen Zielwerten. „Nur eine Durchimpfungsrate der Bevölkerung von 95 Prozent mit zwei Dosen der Masern-Mumps-Röteln Impfung kann die Ausbreitung von Masern stoppen. Das heißt, 19 von 20 Personen müssen zweimal geimpft sein", erklärt Reinhard Würzner, Impfexperte der Sektion für Hygiene und Medizinische Mikrobiologie. Masern gehören zu den ansteckendsten Infektionskrankheiten überhaupt. Unter 1000 Patienten komme es statistisch zu einem bis zwei Todesfällen. Auch in Tirol haben die Masern wieder Einzug gehalten. So habe es in den letzten zehn Jahren in Tirol bis zu 16 Erkrankungen im Jahr gegeben, heuer allerdings bereits vier. Hinzu komme, dass einige Säuglinge an der Kinderklinik stationär aufgenommen werden mussten, um bei Ihnen durch die Gabe von Immunglobulinen einen Ausbruch der Erkrankung bestmöglich zu verhindern. „Masern sind für Säuglinge eine äußerst gefährliche Erkrankung", betont Anita Luckner-Hornischer von der Landessanitätsdirektion der Tiroler Landesregierung.



Häufigere Auffrischungsimpfungen gegen Keuchhusten

Ein wichtiges Anliegen des Impfexperten Peter Kreidl von der Sektion für Hygiene und Medizinische Mikrobiologie ist der Hinweis auf die Vermeidung von Keuchhusten. Besonders für Säuglinge unter sechs Monaten ist diese Erkrankung lebensgefährlich. „Hier gibt es mittlerweile einen recht guten Impfstoff, der allerdings regelmäßig aufgefrischt werden muss", erklärt Kreidl. Eine Impfung ist auch für schwangere Frauen möglich und besonders sinnvoll, denn in Tirol werden immer mehr Keuchhusten-Fälle gemeldet: 2018 waren es 180, 2019 sind bis zum 15. April 108 Keuchhusten-Erkrankungen gemeldet worden.

Reinhard Würzner (MUI), Anita Luckner-Hornischer (Land Tirol) und Peter Kreidl (MUI) klärten über Impfungen auf. - MUI/d.Bullcok

Das Land Tirol ist daher bemüht, die Durchimpfungsraten für Erkrankungen wie Masern, Mumps, Röteln und Keuchhusten zu erhöhen. Darüber hinaus gibt es mit den Schulimpfungen eine weitere Serviceleistung des Landes. Insbesondere werden auch auf Impfungen wie Hepatitis B und die HPV-Impfstoffe aufmerksam gemacht. Rund 93.000 Impfungen werden pro Jahr auf Kosten der öffentlichen Hand durchgeführt.



Durchimpfungsraten zu erhöhen



Auch die jetzt gestartete Impfkampagne steht in diesem Zusammenhang. „Ein Schwerpunkt der Aufklärung zielt darauf ab, Eltern und Schüler über die Schulen zu erreichen, da es ganz entscheidend ist, manche Impfungen bereits frühestmöglich im Schulalter zu erhalten. Menschen, die sich und ihre Kinder rechtzeitig impfen lassen handeln verantwortungsbewusst sich selbst und anderen gegenüber", sagt Anita Luckner-Hornischer von der Landessanitätsdirektion. „Die Kampagne soll aufklären und gleichzeitig dazu beitragen, die Impfbereitschaft zu erhöhen." (TT.com)