Forschung an der Uni Innsbruck: Blutzellen, die zu denken beginnen

Von Alexander Straberger

Wir alle haben schon von ihnen gehört. Jeder Mensch trägt Millionen davon in sich und ohne sie wäre unser Bestehen nicht möglich. Die Rede ist von Stammzellen. Hören wir das Wort „Stammzellen“, bauen sich vor unserem inneren Auge Assoziationen wie künstlich gezüchtete Organe oder die Heilung seltener Krankheiten auf. Womit sich die Stammzellenforschung zurzeit wirklich beschäftigt und was die Zukunft noch bringen könnte, erklärt Frank Edenhofer, Leiter der Genomik, Stammzellenbiologie und regenerativen Medizin an der Universität Innsbruck.

Was zwischen Mikroskop und Petrischale in Innsbrucks Laboren vor sich geht, mutet wie Science-Fiction an. Fast zu schön und unwirklich klingt die Idee, mittels ein paar Tropfen Blut bisweilen unheilbare Krankheiten zu kurieren. Das Forschungsteam rund um Frank Edenhofer hat sich aber gerade dieses Ziel gesetzt.

„Die Mutter aller Zellen, die Stammzelle, ermöglicht unserem Körper nicht nur, Wundheilungen voranzutreiben, sondern auch körpereigene Selbstheilungsprozesse zu aktivieren“, erläutert der Biologe. Diese regenerativen Zellen finden sich nicht nur bei uns Menschen. So kann sich das Süßwassertierchen Hydra, ähnlich wie sein Namensvetter der griechischen Mythologie, bei Verletzungen einen neuen Kopf wachsen lassen. „Obwohl evolutionär über Jahrmillionen getrennt, ist die Wirkung der menschlichen Stammzelle sehr ähnlich.“

„Zellvermittelnde Heilung“

Konkret forscht Edenhofer mit seinem Team an der Behandlung neurologischer Krankheitsbilder wie Multiple Sklerose oder Parkinson. Dafür wurde eine neue Methode entwickelt, die es ermöglicht, Blut- oder Hautzellen in Gehirnzellen umzuprogrammieren. Im Detail werden aus so genannten multipotenten Stammzellen neue, spezifische Körperzellen geschaffen. „Diese multipotenten Zellen kommen natürlich im Menschen vor und weisen bei Stammzellenbehandlungen nur ein geringes Potenzial für Tumorentstehungen auf“, so der Wissenschafter.

Vielversprechend scheint eine zukünftige Therapie mittels „zellvermittelnder Heilung“. Die Forscher transplantieren dabei gesunde junge Stammzellen aus dem Blut – in modifizierter Form – in das geschädigte Nervensystem von Tiermodellen. Binnen weniger Tage werden so Entzündungen des Nervensystems reduziert – das Gehirn heilt sich somit selbst. „Wenn wir wollten, könnten wir jede einzelne Zelle des menschlichen Körpers reproduzieren“, schildert der Stammzellenforscher. Das sei aber gar nicht notwendig, schließlich wolle man ja nur gezielt gegen das erkrankte Gewebe vorgehen.

Auch abseits der Neurologie schlägt die Stammzellenforschung Wellen. „An Erkrankungen wie Typ-1-Diabetes oder der Schmetterlingskrankheit wird international intensiv geforscht“, erläutert Edenhofer. Erst kürzlich konnte der weltweit dritte HIV-Patient mittels Stammzellen wahrscheinlich von seiner Erkrankung geheilt werden. Eine weitreichende Umwälzung vermutet Edenhofer im Bereich der Therapie von HIV-Erkrankten jedoch nicht.

„Der Betroffene litt zusätzlich an einer Krebserkrankung und wurde mit Stammzellen eines Spenders behandelt, der eine seltene genetische Variante eines Rezeptors besaß, die ihn gegenüber des HI-Virus immun machte. Eine breite Anwendung dieser Art von Stammzellentherapie ist aufgrund der selten vorhandenen Voraussetzungen beim Spender eher unwahrscheinlich – verdeutlicht aber die herausragende Leistung von Stammzellen“, so der Experte.

Forschen und hoffen

Neben seiner wissenschaftlichen Tätigkeit an der Universität leitet Edenhofer auch die junge österreichische Stammzellenvereinigung ASSCR. Mit der öffentlichen Plattform soll unter anderem Aufklärungsarbeit betrieben werden. Man will der Bevölkerung die Facetten der Stammzellenforschung, mit all ihren Möglichkeiten und Risiken, näherbringen. Viele österreichische Publikationen, beispielsweise aus dem Bereich der Organzüchtung, sind schließlich maßgeblich an den rasanten Entwicklungen im Bereich der Biomedizin beteiligt. Schon heute ist es üblich, Wartezeiten bei Lebertransplantationen mit stammzellenbesiedelten Organen zu überbrücken oder Medikamente an stammzellenbasierten Körpermodellen zu testen.

„Wenngleich es noch einige Hürden zu nehmen gilt, stehen die Chancen gut, schwere Krankheiten in einigen Jahren besser behandeln zu können“, ist Edenhofer zuversichtlich. Dafür seien aber noch viele Studien und weitere Grundlagenforschung nötig.