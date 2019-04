Langer Nachmittag der MMR-Impfung im Innsbrucker Magistrat

Innsbruck – Das städtische Amt für Gesundheitswesen in Innsbruck bietet am morgigen Mittwoch von 16 bis 19 Uhr wieder die kostenlose Masern-Mumps-Röteln-Impfung für Erwachsene inklusive Impfpasskontrollen an – zusätzlich zu den üblichen Impfzeiten (Mo., Di., Do. und Fr. von 8 bis 11 Uhr).

Die Aktion findet im Zusammenhang mit der Europäischen Impfwoche (EIW) statt, die vom 24. bis 30. April zum 14. Mal organisiert wird. Ziel der EIW ist die Erhöhung der Durchimpfungsrate, zugleich sollen Menschen generell für die Bedeutung von Impfungen sensibilisiert werden.

„Uns ist vor allem wichtig, Präventionsarbeit zu leisten, damit die Durchimpfungsrate wieder steigt. Masern können weitreichende Folgen für Erkrankte haben, die Gefahr darf keinesfalls unterschätzt werden“, mahnt auch Vize-BM Franz X. Gruber, zuständig für das Gesundheitswesen.

Die Anmeldungen erfolgen in den Räumen 1.142 und 1.144 (Maria-Theresien-Str. 18, 1. Stock). Personen, die das Angebot in Anspruch nehmen wollen, werden gebeten, ihren Impfpass zur Klärung des Impfstatus mitzubringen. Minderjährige können nur mit Einverständnis der Erziehungsberechtigten geimpft werden. Schwangere Frauen können nicht an der Impfung teilnehmen und sollten diese auch für mindestens vier Wochen nach einer Schwangerschaft vermeiden. (TT)