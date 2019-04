Allergie oder Intoleranz: Wenn Lebensmittel gefährlich werden

Von Deborah Darnhofer

Innsbruck – Die Liste ist mitunter lang: keine Milch, keine Nüsse, kein Weißbrot, keine Früchte, kein Käse, kein Wein. Tatsächlich vertragen immer mehr Menschen bestimmte Lebensmittel schlecht. Deshalb von einer Nahrungsmittelallergie zu sprechen, ist beim Großteil der Betroffenen jedoch voreilig. Darauf verweist eine aktuelle US-Studie.

Forscher des „Ann & Robert H. Lurie“-Kinderkrankenhauses in Chicago und der „Northwestern“-Universität hatten eine Umfrage unter mehr als 40.000 erwachsenen US-Amerikanern ausgewerte­t. Demnach glaubten 19 Prozen­t der Befragten (fast jeder Zweite), sie litten unter einer Lebensmittelallergie. Doch stimmten die von ihnen angegebenen Symptome häufig nicht mit den Kriterien für eine echte allergische Reaktion überein. Nur bei der Hälfte lagen überzeugende Hinweise vor. Doch auch bei diesen hatte wiederum nur rund die Hälfte eine ärztliche Diagnose.

Zu schnell wird laut der Studie, die im Jänner im Fachblatt JAMA veröffentlicht wurde, von einer Allergie gesprochen. Jede zweite Selbstdiagnos­e entpuppt sich nämlich als falsch. Unverträglichkeiten (Intoleranzen) treten zehnmal häufiger auf. Ein Drittel der Weltbevölkerung soll davon betroffen sein, Allergien betreffen hingegen ein bis drei Prozent. Worin sich beide unterscheiden, darüber klärt der Innsbrucker Gastroenterologe Herbert Tilg, Leiter der Universitätsklinik Innere Medizin I, auf.

Wie äußert sich eine Lebensmittelallergie? Eine allergische Reaktion nach dem Verzehr von bestimmten Produkten darf niemand auf die leichte Schulter nehmen. Denn dabei reagiert der gesamte Körper heftig, auch auf geringe Mengen und wenige Einnahmen. „Das Immunsystem greift die Fremdsubstanz sofort an und bildet Antikörper“, erklärt Tilg. Die Körperreaktion geht über Magen-Darm-Beschwerden hinaus. Probleme in der Mundhöhle (Kribbeln), geschwollene Lippen oder Zunge, gereizte Haut (Ausschlag), akute Atemnot sowie ein Abfall des Blutdrucks und Kreislaufs sind typische Symptome. Ein allergischer Schock oder der Tod können im schlimmsten Fall die Folgen sein.

Was ist eine Nahrungsmittelunverträglichkeit? „Eine Intoleranz betrifft nicht das körpereigene Immunsystem. Sie ist lästig, aber nicht lebensbedrohend“, sagt Tilg. Stoffwechselprobleme oder fehlende Verdauungsenzyme sind meist dafür verantwortlich, dass bestimmte Speisen nicht vertragen werden. Das tritt oft erst bei großen Mengen auf. Die Beschwerden konzentrieren sich dann vor allem auf den Verdauungstrakt. „Häufige Symptome sind Blähungen, Unwohlsein, ein dicker Bauch, Bauchschmerzen, Durchfall und Müdigkeit.“

Warum kommt es zu Allergien und Unverträglichkeiten? Sowohl Allergien als auch Unverträglichkeiten können in jedem Lebensabschnitt plötzlich auftreten. Intoleranzen nehmen im Alte­r sogar eher zu, weil laut dem Gastroenterologen die Enzym­aktivität im Dünndarm im Laufe der Jahre abnimmt. Wer an chronischen Darmerkrankungen leidet, hat zudem ein höheres Risiko, Unverträglichkeiten aufzuweisen. Außerdem können diese auch durch extreme und einseitige Ernährungsweisen viel eher auftreten. „Es gibt eine physiologische Schwelle der Verdauungsmöglichkeit, der Körper hat Grenzen bezüglich der Verdauung“, formuliert es Tilg. Wer also zu viel von einem Stoff isst, der reagiert mitunter schlecht darauf. Die Ursachenforschung ist aber vielschichtig. So können Allergien genetisch bedingt und in der Familie vererbt sein oder spontan in jedem Alter auftreten. Wer an Heuschnupfen leidet oder als Kind gelitten hat, den trifft eine höhere Wahrscheinlichkeit, auf Lebensmittel allergisch zu reagieren.

Welche Stoffe führen häufig zu Beschwerden? Allergische Reaktionen betreffen häufig Nüsse (vor allem Erdnüsse), Weizen, Milch, Ei, Soja, Fisch und Schalentiere. Die häufigsten Intoleranzen beziehen sich auf Milchzucker (Laktose), Fruchtzucker (Fruktose), Sorbit (Zuckeraustauschstoff) und Histamin.

Wann sollten Betroffene zum Arzt gehen? Bei heftigen Reaktionen (Atemnot, Kreislaufabfall) ist umgehend ein Arzt oder Krankenhaus aufzusuchen. „Wer über einen Monat lang Beschwerden hat, sollte dies ebenfalls ärztlich abklären lassen.“ Bei Unverträglichkeiten bringt ein Wasserstoff-Atemtest Klarheit, bei Allergien sind es Blut- und Hauttests. Bei der Diagnose helfen Symptom- und Speisetagebücher.

Was kann vorbeugend getan werden? Tilg ist ein Verfechter einer ausgewogenen, abwechslungsreichen und regionalen Ernährung. Wer im Kindesalter und darüber hinaus von vielen Speisen kostet, der trainiert Immunsystem und Verdauung. Auch von übertriebener Hygiene rät der Internist ab, „die schwächt das Immunsystem“. Nicht zuletzt habe die noch wenig untersuchte Darmflora (körpereigene Keimwelt) einen wesentlichen Einfluss auf Allergien und Intoleranzen.