Eine kleine gesunde Pause am Wochenende

Von Sabine Strobl

Achtsamkeit ist zu einer kleinen Allzweckwaffe in unserem Leben geworden. Kein Wunder, die meisten von uns sind überall und schnell unterwegs, die Gedanken hängen in der Vergangenheit oder rotieren in der Zukunft, nur der Augenblick kommt zu kurz. Aber genau darauf kommt es oft an. Achtsame Menschen versuchen, die Aufmerksamkeit auf den Moment zu lenken, ohne ihn zu bewerten, erklärt die Innsbrucker Expertin Patricia Görgl.

Als Eckpunkte nennt sie „Eigenliebe und Wertschätzung gegenüber dem Körper, der ja viel verzeiht. Dazu gehören eine Ernährung, die einem guttut, Bewegung, am besten im Freien, und Meditation, wobei Letzteres auch ein Spaziergang sein kann.“ Dabei solle man sich keinen Druck auferlegen oder Trends nacheilen. Für gesunde Menschen hat Görgl ein Achtsamkeits-Wochenende, das zum Frühling passt, zusammengestellt.

Schlafen und Kraft tanken

Im Frühling heißt es, Ballast abwerfen und Neues wagen. Die Vorbereitungen für das entlas­tende Wochenende erledigen wir bereits am Freitag. Wir kaufen frische Lebensmittel und Gemüse für eine Suppe ein. In der Apotheke oder im Reformhaus werden die Zutaten für eine Teemischung und ein Basenbad besorgt (siehe­ Kasten). Zitronen, Äpfel, Zimt, Pfeffer, Kaffeepulver, Melissentee, Honig und Reisflocken sollten zu Hause sein, außerdem eine Körperbürste oder ein grobes Handtuch. Wir kochen die Suppe, legen uns ein gutes Buch oder einen guten Film bereit und schalten das Handy am besten aus. Zum Abendessen probieren wir den ers­ten Teller Suppe, vor dem Schlafengehen vor Mitternacht gibt es noch einen Melissentee.

Für den Samstagmorgen schlägt Görgl vor, auf nüchternen Magen eine heiße Zitrone mit einem Teelöffel Honig zu trinken, um die Entgiftung vorzubereiten. Auch den Brennnessel-Löwenzahn-Birkenblättertee gießen wir auf. Die Teemischung wirkt harntreibend und fördert die Verdauung und wird im Laufe des Tages abwechselnd mit warmem Wasser getrunken. Zum Frühstück werden Reisflocken in Wasser mit Apfelstücken geköchelt und mit Zimt abgeschmeckt. Der Vormittag dient dann der Entspannung, je nach Lust mit einem Buch oder einem guten Film, mit Meditation oder Yoga.

am Sonntag steht ein Körperpeeling an. - Vanessa Blankennagel

Zu Mittag wärmen wir die Suppe auf und bestreuen sie mit frischen Kräutern.

Gegen 13 Uhr bereiten wir einen „Leberwickel“ vor. Dafür füllen wir eine Wärmflasche mit heißem Wasser, wickeln sie in ein Handtuch und legen sie auf die rechte Bauchseite. Zudem hüllen wir uns in eine warme Decke und ruhen uns eine Stunde aus.

Nach dem „Mittagsschläfchen“ steht ein Spaziergang an der frischen Luft auf dem Programm. Am späten Nachmittag gehen wir in unser „Home-Spa“ und bürsten uns ab, bevor wir uns einem ausgiebigen Detox-Bad widmen. (siehe Kasten). Nachher wird noch ein bisschen gerastet. Am Abend gibt es wieder Suppe und Melissentee, bevor wir früh zu Bett gehen.

Der Sonntag beginnt wie der Samstag, wobei wir am Vormittag einen kleinen Spaziergang unternehmen. Am späten Nachmittag kann man ein Körperpeeling (Achtung, nicht für das Gesicht!) einbauen. Dafür eine Tasse Kaffeepulver und eine halbe Tasse Öl (Olivenöl oder Kokosöl) anrühren und in ein verschließbares Gefäß füllen. Die Menge reicht für mehrere Anwendungen, es kann auch Kaffeesatz verwendet werden. „Ansonsten heißt es, ausruhen und Tee trinken“, erinnert Görgl.