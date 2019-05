Mit vier Wattestäbchen auf dem Weg zum Lebensretter

Von Matthias Christler

Innsbruck – Hunderte Menschen saßen gestern Nachmittag in Innsbruck vor der Annasäule auf Holzbänken und drehten minutenlang Wattestäbchen in ihrem Mund herum. So einfach beginnt der Kampf gegen Blutkrebs (Leukämie), so schnell kann man zum Lebensretter werden. Durch den Wangenabstrich wird dem Roten Kreuz geholfen, geeignete Stammzellen-Spender zu finden.

Bislang wurde in Tirol dann ein Aufruf gestartet, wenn gezielt für einen Betroffenen ein Spender gesucht wurde. Dieses Mal ging es dem Roten Kreuz Innsbruck darum, die Spenderdatenbank aufzufüllen. Es war die bislang größte Registrierungsaktion in Tirol, zu der viele der potenziellen Spender aus persönlichen Gründen kamen.

Ein Mann aus Deutschland wollte etwas zurückgeben, weil er selbst an Leukämie erkrankt war. Eine junge Mutter aus Seefeld hat ihren Vater an Blutkrebs verloren und nahm sich die paar Minuten Zeit für die Registrierung. Zwei Freundinnen hingegen hatten zufällig von der Aktion erfahren und eine sagte: „Natürlich wäre es besser, wenn niemand auf eine Spende angewiesen ist. Wenn aber doch, dann will ich helfen.“

Dafür war nur ein Wangenabstrich nötig. - Foto TT/Rudy De Moor

Die Wahrscheinlichkeit, dass sie vom Roten Kreuz kontaktiert wird, ist gar nicht einmal so gering. Jeder Zehnte, der sich registrieren lässt, kommt später für eine Spende in Frage. Und einer dieser zehn wird nach weiteren Tests tatsächlich zum Spender – und damit rettet man ein Leben. „Ja, das sind wirklich Lebensretter“, bestätigte Alex Reister, der die Stammzellen-Aktion des Roten Kreuzes Innsbruck koordinierte. Die Diagnose Blutkrebs treffe jedes Jahr etwa 1000 Österreicher. Doch die Wahrscheinlichkeit, dass bei einem Spender und einem Patienten alle Faktoren übereinstimmen, „liegt derzeit bei eins zu einer halben Million“. Wenn sich mehr Menschen registrieren lassen, steigt die Chance, schnell einen Lebensretter zu finden.

Obwohl der erste Schritt, den an Leukämie erkrankten Menschen Hoffnung zu geben, ein kleiner wäre, scheuen sich viele, ihn zu gehen. „Viele Leute denken, es wird etwas aus dem Rückenmark entnommen. Dabei ist es meistens eher wie eine Blutspende“, sagte Reister und erklärte den Vorgang: Bei einer Registrierung wie gestern an vier Standorten in Innsbruck (Annasäule, Rathausgalerie, DEZ, CYTA) wird ein Wangenabstrich durchgeführt. Das Labor ermittelt die HLA-Merkmale (Humane Leukozyten Antigene). Dieser „Fingerabdruck“ des Blutes muss mit dem des Empfängers übereinstimmen. Die Stammzellenspende an sich funktioniert dann in 95 Prozent der Fälle ähnlich wie eine Blutspende, dauert allerdings vier bis fünf Stunden und es kann zu geringen Nebenwirkungen kommen. In seltenen Fällen wird unter Vollnarkose Knochenmark entnommen.

„Viele denken, es wird etwas aus dem Rückenmark entnommen. Dabei ist es eher wie eine Blutspende", erklärt Alex Reister (Rotes Kreuz Innsbruck). - Foto TT/Rudy De Moor

In Österreich wurden im vergangenen Jahr 224 Spenden durchgeführt – allerdings kamen nur 13 Spender aus Österreich. Das Thema sei lange vernachlässigt worden, „in Österreich haben wir nur 80.000 Menschen, die in der Spenderdatenbank registriert sind. In Deutschland sind es sechs Millionen“, vergleicht Reister. Seit der gestrigen Aktion des Roten Kreuzes gibt es in Österreich nun immerhin 721 potenzielle Lebensretter mehr.

Der Kampf gegen Blutkrebs kann genauso von daheim aus in Angriff genommen werden. Das Rote Kreuz schickt die Wattestäbchen zu und man kann den Wangenabstrich zu Hause durchführen. Informationen und Registrierung unter: www.roteskreuz.at/stammzellen