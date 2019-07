Allergisch gegen Sonnenlicht: Ein Hautartzt klärt auf

Von Alexander Straberger

Sommer, Sonne, Sonnenallergie. In den Sommermonaten ist für Österreichs Dermatologen Hochsaison. Neben dem oft unterschätzten Sonnenbrand kämpfen manche Sonnenanbeter zusätzlich mit Juckreiz, Ausschlägen und Pusteln. Nicht selten liegt der Grund für intensive Hautreaktionen nach dem Kontakt mit UV-Licht in einer umgangssprachlichen Sonnenallergie. Die so genannte polymorphe Lichtdermatose hat viele Facetten.