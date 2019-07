So einfach, so wohltuend: Die Kosmetik aus der Küche

Von Deborah Darnhofer

Es ist ein neues, ausgefallenes Hobby – und ähnelt doch Althergebrachtem. Produkte abwiegen, erhitzen, verrühren und abfüllen. Hier wie dort kommen möglichst unbelastete, naturbelassene Zutaten zum Einsatz und entfalten in Minimaldosen maximale Wirkung.

Selbstgemachte Naturkosmetik findet seit etwa fünf Jahren immer mehr Anhänger, Bücher und Kurse gibt es derzeit zuhauf. Im Prinzip funktioniert es wie Kochen. Werkzeuge wie Töpfe, Waage, Schüssel, Sieb und Mörser sind die gleichen. Sogar die meisten Inhaltsstoffe stehen im Küchenregal. „Das klingt banal, ist aber so einfach. In Naturkosmetik darf für mich nur all das drinnen sein, was ich potenziell essen kann“, sagt Heilpflanzenexpertin Barbara Hoflacher. Im Buch der 51-jährigen Innsbruckerin („Du darfst auf meine Haut“, Löwenzahn Verlag) finden sich etwa Oliven-, Kokos- und Sonnenblumenöl sowie Rosmarin, Thymian, Salbei und viele andere Kräuter. Daraus ergeben sich jedoch keine Figur-, sondern Hautschmeichler.

Ölkatastrophe auf der Haut

„Man könnte Kosmetik aus der Küche sagen“, scherzt die Kräuter-, Heilkunde- und Naturexpertin. Olivenöl hätte den Vorteil, durchblutungsfördernd und damit wärmend sowie schmerzstillend zu wirken. Kokosfett entpuppe sich auf der Haut als kühlend, „pilzfeindlich“ und für Neurodermitis sowie Schuppenflechte geeignet.

Generell seien diese natürlichen Öle hautverträglich, „dermakompatibel“ nennt es die Spezialistin. Deshalb empfiehlt sie Naturkosmetik für jeden Hauttyp und Menschen, auch für Kleinkinder, Allergiker oder Sensible. Weil pflanzliche Öle dem hauteigenen Fett in der Struktur ähneln, können sie sehr gut aufgenommen werden. „Die Haut nimmt sich von jedem Pflanzenöl das, was sie wirklich braucht“, drückt es Hoflacher aus. Handelsübliche Produkte auf Mineralölbasis vergleicht sie hingegen mit einer Ölkatastrophe. „So wie dabei die Federn der Vögel verkleben, verstopfen Mineralöle die Poren und dichten die Haut ab.“ Damit werde die körpereigene Entgiftung, die teilweise über die Poren erfolgt, aber gehemmt und der natürliche Schutzfilm aus Millionen wertvollen Mikroorganismen auf der Haut empfindlich gestört.

Kosmetik in die eigene Hand zu nehmen, kann als eine erstarkte Gegenbewegung zur Massenproduktion bezeichnet werden. Auch große Kosmetikunternehmen werben mit paraben-, silikon- und mineralölfreien Produkten oder Deos ohne schädliche Aluminiumsalze. Und doch stecken noch etliche Chemikalien darin. Bei selbstgemachten Salben, Cremen und Co. würden die Vorteile überwiegen, Mensch und Umwelt weniger geschadet, weniger Plastik produziert und besser auf individuelle Bedürfnisse eingegangen, zählt Hoflacher auf.

Rezept aus dem Buch Coco loco: Sonnenschutzbalsam Vor Sonnenbrand schützen funktioniert auch ohne künstliche Inhaltsstoffe. Dafür reichen Kokosfett, Bienenwachs und Zinkoxid. Sonnenstrahlen werden dadurch an der Haut reflektiert und Sonnenbrand verhindert. Je mehr Zinkoxid, desto höher der Schutz. Für zwei Salbentiegel (je 50 ml) mischt Barbara Hoflacher (l.) 100 g Kokosfett, 10-15 g Bienenwachs (z. B. über Imker oder den Tiroler Betrieb www.aromapflege.com) und 11-25 g Zinkoxid (u. a. über Apotheken oder das Internet). Das ergibt einen LSF von ca. 6 bis 20. Für den Sonnenschutzbalsam Kokosfett, Bienenwachs und Zinkoxid in eine Schüssel geben. Über einem Wasserbad langsam schmelzen. Anschließend langsam kaltrühren. „Während des Erkaltens immer wieder umzurühren, ist sehr wichtig, da sonst das ganz schwere Zinkoxid zu Boden sackt und nicht gleichmäßig im Balsam verteilt ist." Wer möchte, kann statt reinem Kokosfett einen warmen Ölauszug (Mazerat) aus Ringelblumen verwenden. Dazu Knospen und Blüten an einem trockenen Tag sammeln und in einem sauberen Glas mit einem Holzstößel fest mörsern. In einer Schüssel zerstoßene Ringelblumen mit Kokosfett mischen, so dass ca. ein Zentimeter dick Öl darüberliegt. Über einem Wasserbad erwärmen und umrühren. Nach einiger Zeit abkühlen lassen und immer wieder umrühren. Öl mit einem Baumwolltuch durch ein Sieb abseihen und weiterverwenden.

Vorbehalte gegen Naturkosmetik gibt es aber. Mit „Fellwechsel“ spricht die Autorin eine Umstellung an. Drei bis vier Wochen könne es dauern, bis sich die Haut auf die neue, natürliche Pflege eingestellt hat. „Hautzellen erneuern sich alle 28 Tage. Da kann es mitunter zu leichten Reaktionen wie fettiger, trockener oder schuppiger Haut kommen.“ Hier sei ein wenig Durchhaltevermögen gefragt.

Auch die kritisierte, vermeintlich kürzere Haltbarkeit ist Einstellungssache. „Es gibt mittlerweile viele Mischungen, die sechs bis zwölf Monate haltbar sind“, denkt Hoflacher an ihre eigenen Rezepte. Die teureren Zutaten sind ein weiterer Kritikpunkt, auch diesen entkräftet sie: Qualitativ hochwertiges Olivenöl koste laut der Heilpraktikerin etwa zwölf Euro pro Liter. „Damit kann ich eine vierköpfige Familie ein Jahr lang mit Wundsalbe versorgen.“

Wenige Mittel für viel Nutzen

Weniger ist in diesem Fall mehr, auch beim Einkauf. Einige wenige, „dafür gute“ Zutaten würden genügen. Das kann zum Motto für die gesamte Körper- und Schönheitspflege werden. Eine Universalsalbe, zwei Seifen für Haut und Haare, Zahncreme und Deo sowie saisonale Mittel, wie aktuell Sonnenschutz sowie Insektenabwehr, sollen ausreichen. Damit ist Naturkosmetik auch ein Bekenntnis zu Reduktion und gegen den Kaufrausch – wohltuend in vielerlei Hinsicht also.

Zum Buch

„Du darfst auf meine Haut“ von Barbara Hoflacher informiert umfassend über Naturkosmetik. Neben vielen Rezepten finden sich Pflanzenporträts und Sammeltipps. Erscheint morgen, Löwenzahn Verlag, 176 S., 19,90 Euro.

Zur Person

Barbara Hoflacher ist Heilpflanzenexpertin (Phytotherapeutin), Aromakologin und Ernährungstrainerin. Seit 20 Jahren beschäftigt sich die Innsbruckerin mit Naturkosmetik, sammelt Kräuter und stellt vieles selbst her.