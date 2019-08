Wie Erziehungsratgeber um die Herzen der Mütter buhlen

Die Sandkiste, das Haifischbecken

Von Beate Troger (beate.troger@tt.com) Neulich am Spielplatz, dem Lieblingsrevier meines Viereinhalbjährigen. Er und zwei andere Buben im ähnlichen Alter tun das, was Buben in dem Alter einfach tun. Kräfte messen. Wer hat das bessere Fahrrad. Wer baggert das größere Loch. Und auf einmal fliegen zwischen den Rabauken die Fetzen und die Fäuste. Meine Haltung zu dem Vorfall? Beobachten. Abwarten, ob und wie die Kinder die Situation selbst lösen können. Erfahrungen, auch unangenehmere, zulassen. Doch die Mutter eines Kontrahenten sieht das anders. Noch bevor klar ist, wer, wie, was, warum gesagt oder getan hat, brüllt sie mich wie eine Furie an, warum ich nicht sofort eingeschritten bin. So viel Wut. So viel Feindseligkeit. So viel destruktive Energie – obwohl bei uns Mamas die Batterien oft nicht so prall gefüllt sind. Wir hätten uns verständnisvoll anlächeln können. Ja, alles wieder gut. Buben halt. Nein, Hauen oder Beißen geht natürlich nicht, eh klar. Pfiat euch, und bis morgen. Stattdessen entlädt sich zwischen Rutsche und Schaukel die geballte Stutenbissigkeit. Auch wenn jede Mutter das Beste für ihr Kind will, möchten es so viele noch mal besser machen. Der mit hochkalorischer Munition ausgetragene Wettkampf um die beste Picknickjause lässt so manche Mama, die „nur“ gekaufte Bio-Kekse mit hat, an ihren Mutterqualitäten zweifeln. Erziehungsratgeber füllen Regalwände und propagieren, wie einfach es doch sein könnte. Auch die kleine Momentaufnahme der Mutter von der anderen Straßenseite gaukelt vor, dass alles ja wirklich ganz leicht geht. „10 Schritte, wie dein Kind gehorsam und pflegeleicht wird“, kursieren durchs Internet. Und wenn bei strikter Befolgung nicht das gewünschte Resultat zutage kommt, hast du dich als Mama einfach nicht genug angestrengt. Punkt. Kein Wunder, dass viele Eltern völlig verunsichert sind. Aber Kinder beim Erwachsenwerden und darüber hinaus zu begleiten, läuft nicht nach Kochrezept. Der Mini-Mensch ist auch keine Maschine, die funktioniert, wenn man nur den richtigen Knopf drückt. Diese Illusion aber lässt uns Eltern heute zu Einzelkämpfern statt zum Rudel werden. Wir sollten uns mehr austauschen und gegenseitig bestärken. Mamas von anderen vierjährigen Temperamentbolzen plagen vermutlich dieselben Gedanken. Wir sitzen ja alle an derselben Sandkiste.