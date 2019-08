Hand-Fuß-Mund-Krankheit: Bitte nicht erschrecken bei diesen Flecken

Von Theresa Mair

Einmal krank und dann nie wieder. Das gilt für die meisten Kinderkrankheiten, sofern man seinen Nachwuchs nicht ohnehin dagegen geimpft hat. Bei der Hand-Fuß-Mund-Krankheit ist das anders. Und doch ist sie eine „typische Kinderkrankheit“, wie Klaus Kapelari, Oberarzt an der Universitätsklinik für Pädiatrie I in Innsbruck und Vizepräsident der Tiroler Ärztekammer, sagt. Momentan hat sie Hochsaison – weil es warm ist.

„Die Hand-Fuß-Mund-Krankheit ist eine Infektion, die von unterschiedlichen Viren der Obergruppe der Enteroviren ausgelöst wird, deswegen kann man sie immer wieder kriegen, auch im Erwachsenenalter“, schildert der Facharzt für Kinder- und Jugendheilkunde. Impfung gibt es keine. Kaum ein Kind bleibt verschont.

Typischer Verlauf

Während die Großen die Erkrankung häufig nicht einmal bemerken würden, verläuft sie bei Kindern bis zum Alter von ungefähr zehn Jahren immer nach einem klassischen Schema: „Am Anfang sind die Kinder müde, Übelkeit tritt auf, leichtes Fieber, Hals- und Gliederschmerzen“, beschreibt Kapelari die erste Phase.

"Die Bläschen im Mund tun relativ weh. Deshalb muss man darauf achten, dass die Kinder weiterhin essen und trinken." - Klaus Kapelari , Oberarzt, Pädiatrie I, Innsbruck - Privat

Nach ein bis zwei Tagen entsteht ein Ausschlag im Mund, der sich zu Bläschen entwickelt. „Diese platzen dann auf. Das sind wie kleine Geschwüre, das tut weh.“ Erst danach kommen Tupfen an den Hand- und Fußflächen sowie zwischen den Fingern und Zehen dazu. Auch diese roten Flecken füllen sich mit Flüssigkeit. Sie verfärben sich dann weißlich-grau und beginnen leicht zu jucken. Nach acht bis zehn Tagen ist der Spuk vorbei und der Ausschlag verschwindet wieder.

Mit der Hand-Fuß-Mund-Krankheit braucht man laut Kapelari normalerweise nicht zum Arzt. Nur extrem selten kann es laut dem Mediziner zu Komplikationen kommen, wie einer Lungen-, Herzmuskel- oder Hirnhautentzündung.

Dank des typischen Verlaufs können Eltern die Erkrankung ansonsten leicht selbst erkennen. und den Kindern gegebenenfalls Paracetamol oder Ibuprofen gegen die Schmerzen verabreichen. „Die Bläschen im Mund tun relativ weh. Deshalb muss man darauf achten, dass die Kinder weiterhin essen und trinken.“ In der Apotheke gibt es Tinkturen zum Einpinseln sowie Tropfen gegen den Juckreiz. Körperlich seien die betroffenen Kinder aber meistens recht gut beisammen.

In Kindergarten, Schule bzw. zur Ferienbetreuung sollte man sie dennoch nicht schicken, solange der Ausschlag besteht. „Es ist wichtig, dass man schaut, dass die Kinder daheim bleiben, weil sie sonst mit hoher Wahrscheinlichkeit alle anderen anstecken und regelrechte Epidemien entstehen können.“

Nägel fallen aus

Übertragen wird die Erkrankung durch Tröpfcheninfektion – also meist über Husten und Niesen. Schützen kann man die Kleinen kaum davor, vor allem in einem Alter, in dem sie Spielzeug usw. gerne in den Mund nehmen. „Hygiene ist wichtig, aber es kommt trotzdem vor, dass man sich ansteckt.“ Gründliches Händewaschen beim Nachhausekommen, vor dem Essen, nach dem Toilettengang sollte dennoch eine Selbstverständlichkeit sein. Denn die Viren können neben der Übertragung durch Tröpfchen auch noch Wochen nach der Infektion im Stuhl ausgeschieden werden.

Auch Erwachsene sind Krankheitsüberträger, auch wenn die Kinderkrankheit bei ihnen ohne Symptome vorüberzieht. Doch selbst Schwangere müssten sich nicht fürchten, wenn sie die Hand-Fuß-Mund-Krankheit aufschnappen. „Wenn die Erkrankung mit der Geburt zusammenfällt, kann es sein, dass man das Neugeborene ansteckt. Dann erschrickt man schon, wenn es einen Ausschlag hat. Das Kind darf dann nicht mit den anderen Neugeborenen ins Zimmer wegen der Ansteckungsgefahr“, sagt Kapelari. Gefahr für das Baby bestehe aber nicht.

Leute erschrecken, das kann die Hand-Fuß-Mund-Krankheit ziemlich gut. Nachdem sie bereits abgeklungen ist, hält sie für manche Betroffene noch einen Schreckmoment bereit. Es kann sein, dass einem plötzlich Nägel an Fingern und Füßen ausgehen. „Die Viren können auch in die Nägel dringen und die Wachstumszone befallen“, erklärt Kapelari. Dadurch wird das Nagelwachstum kurzzeitig unterbrochen und es kommt zum Ausfall. Letztlich ist aber auch das harmlos und der Nagel wächst normal nach.