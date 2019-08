Tabuthema Menstruation: In der Regel nicht mehr rot werden

Von Beate Troger

Wir schreiben das Jahr 1937. Müllvermeidung ist für die Menschen kurz vor dem Zweiten Weltkrieg wohl ein Fremdwort. Die US-Schauspielerin Leona Chalmers meldet ein Patent für ihre Erfindung an, der erst fast 80 Jahre später der Durchbruch gelingen soll. Eine Gummiglocke, die während der Menstruation in die Scheide geführt wird und dort das Blut auffängt. Doch die Pionierin hat Pech. Wenige Jahre zuvor hat der Arzt Earle Cleveland Haas den Tampon entwickelt, der recht bald den Markt erobert. Die ersten Menstruationstassen verstauben in der Schublade.

82 Jahre später im Jahr 2019. Die bunten Silikontassen erleben im Zuge der Zero-Waste-Bewegung ein Revival und sind keine Öko-Randerscheinung mehr. Jede zehnte Frau benutzt während ihrer Tage eine solche Tasse, sagen zumindest die Hersteller. Es gibt sie in allen Drogeriemärkten zu kaufen, und sogar der Diskonter Hofer hat sie vor einigen Wochen in sein Sortiment aufgenommen. „Das Interesse bei umweltbewussten Frauen ist sehr groß“, bestätigt die Innsbrucker Gynäkologin Ulrike Hell. Basierend auf ihrer Erfahrung geht sie davon aus, dass etwa jede 20. Frau die Menstruationstasse zumindest ausprobiert hat. „Wenn ich an den Müllberg denke, der durch Tampons und Binden entsteht, ist die Tasse eine sparsame und umweltschonende Alternative“, erläutert sie.

Bis zu 17.000 Tampons pro Frau

Zwischen 12.000 und 17.000 Binden bzw. Tampons benötigt eine Frau durchschnittlich im Laufe ihres Lebens. Hell würde die Silikontasse eher Frauen nach einer Vaginalgeburt empfehlen – „und allen, die sich trauen, in ihrer Scheide den Muttermund zu tasten, die Tasse zu platzieren und dann mit dem eigenen Blut gefüllt wieder zu entfernen“, erklärt sie.

Damit spricht die Frauenärztin schon ein sensibles Thema an. Der Kontakt mit Blut. Tief drinnen in sich herumarbeiten. Jederfraus Sache ist das bestimmt nicht.

Die Regel. Was eigentlich für jede Frau der natürlichste – wenn auch nicht immer angenehmste – Vorgang in ihrem Körper ist, sorgt außerhalb der Toilette aber oft für Unbehagen. Selbst Frauen können gar nicht über das Thema sprechen, ohne rot zu werden. Also huschen dem weiblichen Teil der Bevölkerung verniedlichende Phrasen wie „Ketchupwoche“, „auf der roten Welle schwimmen“ oder „Besuch von Tante Rosa haben“ über die Lippen. Werden die monatlichen Tage von Schmerzen begleitet, spricht frau von der „Roten Armee“ oder „Bloody Mary“.

Menstruation bleibt ein Tabu

Denn das Schweigen rund um das monatliche Blut ist nach wie vor groß. „Schon die Werbung suggeriert, dass die Menstruation etwas ganz Steriles ist, indem hellblaue Flüssigkeit auf eine Binde geleert wird“, sagt Bettina Steinbrugger, Geschäftsführerin der Online-Plattform Erdbeerwoche, die sich auf alternative Monatshygiene spezialisiert hat. Junge Mädchen hätten daher Schwierigkeiten, mit den blutigen Menstruationsartikeln umzugehen.

Die Menstruationstasse gilt als nachhaltige Alternative zu Tampons und Binden. - iStockphoto

Außerdem gebe es bei Jugendlichen sogar heute noch massive Wissenslücken, weiß Steinbrugger. Einerseits aufgrund mangelnder Aufklärung in der Schule, andererseits auch, weil das Thema im Elternhaus verklemmt kommuniziert werde. „Wenn schon die eigene Regelgeschichte unangenehm war, wird das Schamgefühl auch in die nächste Generation weitergegeben“, analysiert sie.

Doch sie ortet ein neues Selbstbewusstsein der Frauen in Bezug auf ihre Tage. Sie sprechen offener darüber und zeigen sich neuen Produkten gegenüber aufgeschlossen. Frauen, die die Silikontasse ausprobiert haben, schwärmen auch: Man sieht sie nicht, spürt sie nicht und tut der Umwelt etwas Gutes. Es braucht wohl etwas Übung, die zusammengerollte Tasse in die Vagina zu setzen. „10 bis 20 Prozent spüren leichte Schmerzen bei den ersten Anwendungen“, berichtet Alexandra Ciresa-König, Gynäkologin an der Frauen-Kopf-Klinik in Innsbruck. „Doch die Lernkurve zeigt eine deutliche Besserung nach zwei bis fünf Monaten.“

Wenn keine Allergie vorliegt, bietet die Tasse auch Schutz vor Bakterien und Pilzen, weil die Scheide weniger stark austrocknet als durch Tampons, ergänzt Frauenärztin Ulrike Hell.

Für Frauen, denen Nachhaltigkeit an allen Tagen des Monats ein Anliegen ist, gibt es weitere Alternativen zur Alternative. Spezielle Menstruationshöschen, die in die Binden eingenäht sind, gelten als neuester Trend. Auch waschbare Tampons und Binden, wie sie einst die Urgroßmutter-Generation verwendet hat, erleben ein Revival.

Das Gute an dem breiten Angebot: Was frau verwendet, bleibt eine individuelle Entscheidung – und somit Geschmackssache.