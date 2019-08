Auf den Zahn geschmiert: Welche Zahnpasta passt zu mir?

Von Andrea Wieser

Rund fünf Tuben Zahnpasta verbraucht jeder Österreicher pro Jahr. Die Auswahl im Drogeriemarkt ist groß. Kunden können zwischen Produkten aus den Hauptkategorien Universal- und Sensitiv-Zahnpasten sowie Zahnpasta mit Weiß-Auslobung auswählen. Aber welche ist die richtige und was muss eine gute Zahnpasta können?

Ihre allerwichtigste Aufgabe ist ihr Kampf gegen Karies. Und dazu braucht es einen wichtigen Inhaltsstoff: „Unverzichtbar für die Basisprophylaxe gegen Karies sind Fluoride“, meint Toni Mayr, Prophylaxereferent der Landeszahnärztekammer für Tirol. „Diese fördern den Wiedereinbau von Mineralien in den Zahnschmelz.“ Das habe zur Folge, dass ein Schutzfilm in Form einer Kalziumfluoriddeckschicht gebildet wird, der die Zähne widerstandsfähiger gegen Karies macht, den Stoffwechsel der Kariesbakterien und damit die Bildung von zahnschädigenden Säuren vermindert. Wer einen prüfenden Blick auf seine Zahnpasta wirft, sollte dort also unter Inhaltsstoffen auf jeden Fall Fluoride angeführt finden, wie zum Beispiel Natrium-, Amin- oder Zinnfluorid.

Aber das ist noch lang nicht alles, was sich über Zahnpasta sagen lässt. Sie enthält in der Regel polierende Putzkörper, die Plaque­ entfernen sollen. Besonders wichtig dabei ist, dass diese nicht zu hart sein dürfen, um die Zahnsubstanz nicht übermäßig zu beschädigen. Um das Maß der Abreibung zu benennen, sprechen Experten von der so genannten „Abrasivität“. Diese wird mit dem RDA-Wert gemessen. Liegt der sensible Zahnhals frei, sollte der RDA-Wert niedrig sein und bei circa 30 liegen. In der Regel liegt der Wert bei 60 bis 80, Schwankungen nach oben und unten ausgenommen.

Großer Preisunterschied

Ein wichtiger Wert also, der aber, im Gegensatz zu Fluorid, auf der Tube selten angegeben ist. „Leider ist auf den meisten Zahnpasten immer noch keine Angabe zum Abrieb zu finden. Hier gäbe es also noch Verbesserungsbedarf von Seiten der Hersteller“, urteilt Christian Undeutsch, Projektleiter beim Verein für Konsumenteninformation (VKI). Dort wird regelmäßig die Qualität von Zahnpasten überprüft. Das letzte Test-Ergebnis bei den Universalzahnpasten aus dem Jahr 2018 bewies einmal mehr, dass der Preis nicht unbedingt ein Kriterium ist. Zwar schaffte es die Odol-med3 Extrem Tiefenreinigung (4,93 Euro pro 100 ml) im Qualitätstest auf den ersten Platz, aber schon an zweiter Stelle wurde die Today Dent gereiht, für die man an der Kasse nur 0,67 Euro pro 100 ml bezahlt. Auf den dritten Platz schaffte es die Basis Sensitiv Zahncreme Mint von Lavera. 100 ml kosten hier 3,33 Euro.

Auch sehr beliebt sind die so genannten „Weißmacher“. Testsieger beim VKI wurde die Odol-med3 Extra White. Wunder sollte man sich von diesen Produkten aber nicht erwarten. „Die Produkte können Zähne, die von Natur aus gelblich oder bräunlich sind, nicht aufhellen“, so Chris­tian Undeutsch. Auch riskant ist – nicht bei allen, aber manchen Produkten – der hohe Abrieb, warnt Paul Hougnon. Der Präsident der Landeszahnärztekammer für Tirol sieht diese Produkte grundsätzlich kritisch, „weil es oft keine stichhaltigen Studien und Beweise über die Nachhaltigkeit gibt“.

Beim Kauf von Zahnpasta für Kinder sollte man die Fluoridkonzentration beachten. Paul Hougnon, Präsident der Landeszahnärztekammer Tirol

Für den Experten lässt sich die Frage nach der idealen Zahnpas­ta sowieso nur für jeden Patienten persönlich beantworten: „Wichtig ist es, die Zahnpasta auf die individuellen Bedürfnisse anzupassen.“ Es gebe eben zum Beispiel spezielle Produkte für empfindliche Zahnhälse. Und leide ein Patient etwa unter Gingivitis, einer bakteriell verursachten Entzündung des Zahnfleisches, müsse auch die Zahnpasta individuell angepasst werden.

Dass Kinder nicht dieselbe Zahnpasta nutzen können wie Erwachsene, ist allgemein bekannt. Dass es in diesem Segment massive Qualitätsunterschiede gibt, hat kürzlich die Stiftung Öko-Test belegt.

Fluorid in Maßen

66 Produkte wurden getestet, 14 fielen durch. Unter anderem wurde der Fluorid-Gehalt untersucht, der zu hoch dosiert im Milchzahnalter zu einer Fluorose führen kann. Diese zeigt sich später durch Flecken auf bleibenden Zähnen. „Beim Kauf von Zahnpasta für Kinder sollte man, was die Inhaltsstoffe betrifft, vor allem die Fluoridkonzentration beachten“, erklärt Kammer-Präsident Hougon. Bis zum zweiten Geburtstag nimmt man Kinderzahnpasta mit 500 ppm (parts per million) – das heißt 500 Milligramm Fluorid pro Kilogramm Zahnpasta. Dieser Wert steigert sich im Laufe der Jahre.

Eine individuell auf den Patienten abgestimmte Zahnpasta ist ein wichtiger Beitrag zur Zahngesundheit, dennoch warnen Experten davor, zu sehr auf die Zauberkraft des Mundschaums zu setzen. Vernünftige Ernährungsgewohnheiten, wie maßvoller Zuckerkonsum, schützen die Zähne, noch bevor die Zahnpasta zum Einsatz kommt.