Ein Schnitt gegen den grauen Star

Von Andrea Wieser

Eine Linse im Auge braucht der Mensch zum Sehen. Ist diese getrübt, vermindert das die Sicht. Genau das passiert, wenn Menschen am grauen Star (Katarakt) leiden. Dann ist diese Linse trübe geworden. In einer Operation lässt sich das beheben, indem eine künstliche Linse die eigene ersetzt.

Große Anstrengung fürs Auge

In Österreich werden derzeit rund 113.000 Katarakt-Operationen im Jahr vorgenommen. Die Tendenz ist steigend. „Die Gründe für den Anstieg sind die Alterspyramide und eine Optimierung der OP-Ressourcen in den Spitälern“, erklärt dazu Augenmediziner Michael Amon, Vorsitzender der österreichweiten Katarakt-Kommission. Wir werden also immer älter und die Möglichkeiten, den Eingriff vorzunehmen, wurden massiv verbessert. „Und die Ansprüche an eine gute Sehleistung auch im hohen Alter sind in den letzten Jahrzehnten stark angestiegen“, ergänzt Thomas Stöckl, Leiter der Augenheilkunde am Bezirkskrankenhaus Kufstein. Ein Auge müsse heutzutage einfach mehr leisten. Die Rede ist vom digitalen Medienkonsum und von vermehrter Bildschirmarbeit mit wenig Tageslicht. In den meisten Fällen ist die Katarakt eine Alterserscheinung, aber seltener kann sie auch angeboren sein oder nach einer Verletzung oder Entzündung auftreten. In diesen Fällen können auch junge Patienten betroffen sein.

Alte Linse wird zertrümmert

Die Katarakt-Operation ist heute eine der häufigsten medizinischen Eingriffe überhaupt und gilt als sehr sicher. „Früher war der Schnitt, der gemacht werden musste, um die alte Linse zu entfernen, sehr groß“, erklärt Stöckl. Das hat sich mit der technologischen Entwicklung massiv verändert. „Heute sprechen wir von einem Schnitt von 2,2 bis 2,4 Millimetern.“ Durch diese Öffnung wird ein Gerät eingeführt, das die trübe natürliche Linse mit Ultraschall zerkleinert und absaugt. Danach kann durch diese Öffnung die neue, künstliche Linse, im Fachjargon Intraokularlinse, in die Linsenkapsel eingeführt werden. „Der Eingriff dauert rund 15 bis 20 Minuten“, sagt Stöckl. Bei aller Routine sei die OP aber noch immer komplex, meint der Arzt. Die Kürze der Operation dürfe nicht darüber hinwegtäuschen.

Ein Krankenhausaufenthalt ist in der Regel nicht nötig. In 95 Prozent der Fälle kann der Patient noch am selben Tag wieder nach Hause gehen. Zur Nachbehandlung müssen Augentropfen verwendet werden.

Für jeden Patienten wird die Stärke der Kunstlinse individuell berechnet. Am häufigsten kommen Einstärkelinsen zum Einsatz, mit denen man eine vorbestehende Kurz- oder Weitsichtigkeit korrigieren kann.

„Die Gründe für den Anstieg sind die Alterspyramide und eine Optimierung der OP-Ressourcen.“ Michael Amon, Österr. Katarakt-Kommission

Nachher ist in vielen Fällen nur noch eine Brille für die Nahsicht notwendig. Leidet ein Patient an Astigmatismus, also einer Hornhautverkrümmung, kann dies mit einer torischen Linse mitkorrigiert werden. Außerdem gibt es noch Multifokallinsen, die für Menschen geeignet sind, die nach der Staroperation völlig unabhängig von einer Brille sein möchten. Noch sind bei diesem Produkt aber noch nicht alle Probleme, wie zum Beispiel eine vermehrte Blendempfindlichkeit, besonders beim Autofahren bei Nacht, ausgeräumt. Deshalb sind diese noch umstritten.

Medizinisch gesehen ist der „Zeitfaktor beim grauen Star zu vernachlässigen“, wie Stöckl das nennt. Damit ist gemeint, dass der Zeitpunkt der Operation bei den allermeisten Patienten gesundheitlich gesehen nicht wichtig ist. Sprich, es entsteht dem Patienten kein Schaden daraus, wenn er mit der OP zuwartet, da es sich um eine Alterserscheinung und keine Augenkrankheit handelt.

Ganz im Gegensatz zum grünen Star (Glaukom), einer Erkrankung des Sehnervs, die, je länger sie nicht behandelt wird, einen umso größeren bleibenden Schaden am Sehnerv mit Gesichtsfeldausfall verursacht. Gleiches gilt für eine Makuladegeneration, die zeitnah behandelt werden muss. Das Wiedererlangen einer guten Sehleistung durch eine Operation ist übrigens nicht nur von individuellem Interesse. Wer als Autofahrer aktiv am Straßenverkehr teilnimmt, muss das eigene Auge ernst nehmen. „Ein Sehvermögen von mindestens 50 Prozent ist gesetzlich Pflicht“, sagt Stöckl.

Woran es liegt, wenn man nicht mehr klar sieht, kann nur der Facharzt beurteilen. Die Wahrscheinlichkeit für Katarakt steigt jedoch mit dem Alter signifikant an. In Österreich wird durchschnittlich jeder zweite Mensch im Laufe seines Lebens, meist im höheren Alter, an beiden Augen am grauen Star operiert.