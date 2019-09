Auf Fernreise angesteckt: Masernfall im Bezirk Kitzbühel

Kitzbühel – Einen Fall von Masern meldete die Landessanitätsdirektion Tirol am Mittwoch. Laut Aussendung habe sich ein Erwachsener während einer Fernreise angesteckt und werde derzeit im Bezirkskrankenhaus St. Johann behandelt. Seitens der Bezirkshauptmannschaft Kitzbühel und der Landessanitätsdirektion Tirol seien umgehend alle notwendigen Maßnahmen gesetzt worden, um zu verhindern, dass weitere Personen angesteckt werden.

Derzeit würde auch die Abklärung der Kontaktpersonen der erkrankten Person stattfinden, um diese über den Krankheitsfall zu informieren und deren Impfstatus zu überprüfen. „Nicht geimpfte Kontaktpersonen, die Symptome von Masern entwickeln, sollen jedenfalls ab den ersten Krankheitsanzeichen zu Hause bleiben und persönliche Kontakte mit anderen Menschen meiden“, so Bezirkshauptmann Michael Berger. Außerdem sei so rasch wie möglich der Amtsarzt an der BH Kitzbühel telefonisch zu informieren. Mit dem Hausarzt sollen man zunächst nur telefonisch Kontakt aufzunehmen.

„Kränker“ als bei einer einfachen Erkältung

Erste Symptome von Masern sind ansteigendes Fieber, trockener Husten und Bindehautentzündung. Nach drei bis vier Tagen tritt der typische, rote, fleckige Hautausschlag auf, der am Kopf beginnt und sich über den ganzen Körper ausbreitet. Die Patienten würden sich dabei „kränker“ fühlen als bei einer einfachen Erkältung. Generell gelte man mit zwei Masern-Mumps-Röteln-Impfungen als geschützt.

Gleichzeitig betont Anita Luckner-Hornischer von der Landessanitätsdirektion die Sinnhaftigkeit von Reiseimpfungen, um sich im Ausland keinen unnötigen gesundheitlichen Risiken auszusetzen: „Viele Infektionskrankheiten, die in Österreich selten vorkommen, sind in anderen Ländern weitverbreitet.“ Die mit einer individuellen Beratung verbundenen Reiseimpfungen würden Reisende wirksam vor gefährlichen Erkrankungen schützen.“ (TT.com)