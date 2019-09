Kurzer Atem, viele Treppen: Mit COPD auf die Bergiselschanze

Von Andrea Wieser

In Österreich sind derzeit circa 400.000 Menschen von der Diagnose COPD („chronic obstructive pulmonary disease“) betroffen, die Dunkelziffer wird wesentlich höher geschätzt. Dabei handelt es sich um eine langsam voranschreitende Erkrankung der Lunge, bei der die Atemwege dauerhaft verengt sind.

COPD entwickelt sich nicht von heute auf morgen, sondern über Jahre hinweg. Die Lungenerkrankung, bei der die Patienten unter starkem Husten bis zu Auswurf leiden, ist jedoch bis heute relativ unbekannt. Monika Oberdorfer (70) aus Zirl will das ändern. Die Pensionistin ist selbst betroffen und war von ihrer Diagnose überrascht: „Viele Menschen wissen gar nicht, was COPD ist und manche haben es, ohne es zu wissen. Bei mir war das so.“ Um mehr Aufmerksamkeit auf die Atemwegserkrankung zu legen, wird sie sich am 20. November einer großen Herausforderung stellen.

Monika Oberdorfer wird an der myCOPD-Challenge teilnehmen. www.mycopd-challenge.com

Sie will die Treppen der Bergiselschanze in Innsbruck erklimmen. Rund 280 Stufen sind es. Die Inspiration dafür kam von einem anderen Betroffenen. 2018 hat der Wiener Künstler Eberhard Jordan die myCOPD-Challenge damit gestartet, dass er den Wiener Stephansdom erklommen hat. Heuer soll es, zeitgleich mit Monika Oberdorfer am 20. November um 10 Uhr, der Wiener Donauturm sein. „Wir wollen zeigen, dass es Möglichkeiten gibt, mit COPD aktiv am Leben teilzuhaben“, sagt Jordan.

Wie wichtig es ist, dass mehr Menschen über COPD Bescheid wissen, zeigt ein Blick auf die Daten der Weltgesundheitsorganisation WHO. Es sei zu erwarten, dass COPD bereits in wenigen Jahren weltweit die dritthäufigste Todesursache ist. Die WHO warnt daher vor einem ungesunden Lebensstil, besonders vor Nikotin-Konsum. Ein Thema, das Monika Oberdorfer nicht betrifft. Bis auf Jugendsünden hatte sie mit Rauchen noch nie viel zu tun.

Was ist COPD? Die englische Abkürzung steht für „Chronisch obstruktive Lungenerkrankung“. Patienten leiden an einer dauerhaften Atemwegsverengung. Symptome sind u. a. Atemnot, vermehrter Husten und Auswurf. Als einer der Risikofaktoren gilt Rauchen.

Über zwei Monate sind es bis zur myCOPD-Challenge. Noch ist Oberdorfer nicht sehr nervös. Falsche Vorstellungen wolle sie keine wecken: „Ich werde nicht hinauflaufen, sondern gehen.“ Die Krankheit erlaube es auch nicht anders. Allein ist sie dabei übrigens nicht. Während der Aktion wird sie von ihrem Lungenfacharzt Christoph Puelacher betreut.