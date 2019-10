Nachtlinsen: Korrektur im Schlaf, Adlerblick am Tag

Von Sabine Strobl

Täglich grüßt das Murmeltier: Aufstehen und Kontaktlinsen einsetzen. „Die Möglichkeit, ohne Brille in der Nähe und Ferne scharf zu sehen, übt eine große Faszination aus“, weiß Gustav Pöltner, Kontaktlinsenoptiker in Innsbruck. Mit Linsen, die während der Nacht die Fehlsichtigkeit korrigieren, kommt man diesem Wunsch einen Schritt näher. So genannte Ortho-K-Linsen (Abkürzung für Orthokeratologie) finden vor allem in den Niederlanden, Italien, in den USA und China viel Anklang. Auch hierzulande kommen Nachtlinsen zusehends ins Gespräch, wie auch Thomas Heinzle, Fachgruppenobmann der Augenärzte in Tirol, beobachtet: „Kurzsichtige Patienten erkundigen sich häufiger über Alternativen zur Laseroperation.“