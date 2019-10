Namaste aus dem Bürostuhl

Von Nina Zacke

Innsbruck – Auf die Vorderkante des Bürostuhls ruckeln, die Augen schließen, tief einatmen und langsam wieder ausatmen. Fünf Atemzüge lang. So starten wir praktisch in den Yoga-Workshop mit dem etwas sperrigen Titel „Vital und entspannt am Arbeitsplatz“, der vor Kurzem im VHS-Haus in der Ursulinenpassage stattfand. Nach der Atemübung als Einstieg arbeiten wir uns mit den Yoga-Übungen langsam von den Füßen bis zum Kopf hinauf (obwohl hinaufarbeiten die falsche Wortwahl ist, eher hinaufentspannen), quasi von unten nach oben. Also zuerst die Füße beleben: zum Beispiel die Fußgelenke kreisen lassen, die Zehen lockern und spreizen, die Füße dehnen. Dann waren die Beine an der Reihe: die Oberschenkel zur Außenseite und anschließend zueinanderdrücken oder Kopf und Knie zueinanderbringen – eine sehr spannungslösende Übung.

Für die Hüfte, das Becken und die gesamte Wirbelsäule begaben wir uns unter anderem in eine für den Bürostuhl abgewandelte Körperstellung von Katze-Kuh (siehe untere zwei Bilder, rechts oben). Den Nacken und die Schultern lockerten wir mit Schulterkreisen, nach vorne, nach hinten und gegengleich kreisen, sowie mit einer einfachen Nackenmassage, indem wir die verspannte Muskulatur selbst massierten. Mit der Haltung der Adlerarme (siehe Bild rechts oben), beim Einatmen in aufrechter Haltung und beim Ausatmen nach vorne beugen, verhalfen wir nicht nur dem Rücken, sondern auch den Armen zu Entspannung. Wer etwa die Augenmuskulatur bei zu viel Bildschirmarbeit beruhigen will, kann die Hände aneinanderreiben, so lange, bis Wärme entsteht, und mit den Handflächen nach innen über die müden Augen halten. Ein Zitronengesicht lockert verspannte Gesichtsmuskeln.

Zur Routine der Yoga-Praxis empfahl die Yoga-Lehrerin Vera Kadletz: „Am besten macht man es sich zur Gewohnheit, die Übungen täglich zu einer bestimmten Uhrzeit zu machen.“ Einmal pro Tag sei eine gute Richtlinie. Für eine Übungsreihe kann man in etwa 15 bis 20 Minuten einkalkulieren. Aber auch schon fünf oder zehn Minuten würden ihren Effekt zeigen. Und das sei gut investierte Zeit, weil man sich danach wieder richtig frisch fühle, sagte uns Kadletz.

- Thomas Boehm / TT

Dass diese kurze Yoga-Sequenz tatsächlich Wirkung zeigte, faszinierte mich selbst. Wie es funktioniert, ist eigentlich so simpel wie die Übungen selbst: Die Ausrichtung von Körper und Geist passiert beim körperlichen Yoga vor allem durch die Konzentration auf Atmung und Bewegung, erklärt die Yoga-Lehrerin. Der Effekt: Man fühlt sich wie frisch ausgeschlafen.

TT-ePaper gratis testen Jetzt kostenlos TT-ePaper lesen, das Test-Abo endet nach 4 Wochen automatisch mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent Schritt 1 / 3 In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo. E-Mail-Adresse eingeben Weiter

Was wir in diesem Kurs lernten, waren aber überraschenderweise nicht nur praktische Anleitungen für Yoga im Büro. Das Erkennen von Stressfaktoren im eigenen Job, wie Zeitdruck, ständige Erreichbarkeit oder Konflikte, wurde ebenso thematisiert wie etwa Achtsamkeitsübungen.

Obwohl die Teilnehmer an dem Abend bunt gemischt waren (Männer wie Frauen, von Jung bis Alt, aus den unterschiedlichsten Berufssparten), einten sie dennoch die Erwartungen an den Kurs: im Arbeitsalltag anwendbare Yoga-Übungen, Motivation, bewusste Körperwahrnehmung, Umgang mit Stresssituationen. Und die konnte Kadletz mit ihrer ruhigen Stimme und ihrem breiten Wissen rund um das Thema auch allesamt erfüllen.

So kann der nächste Arbeitstag vielleicht mit einer kurzen Yoga-Sequenz unterbrochen werden, um anschließend wieder mit geradem Rücken und ruhigem Geist in die Tastatur zu tippen. Und für jene, die sich schon vor den blöden Kommentaren der Arbeitskollegen fürchten, gab es auch einen Rat: einfach ein Schild mit „Yoga practice in action – du kannst gerne mitmachen!“ aufstellen. In diesem Sinne: Namaste aus dem Bürostuhl.