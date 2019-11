Letztes Update am So, 03.11.2019 12:21

Nicht ohne mein Gratissackerl: So steht es in Tirol um den Plastikverzicht

Die Umweltbelastung durch Kunststoffmüll und Mikroplastik ist in aller Munde. Woran beißt man sich in Tirol die Zähne aus, was wird besser?