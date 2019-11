Zucker senken und das Herz schützen: “Wir pochen auf den Lebensstil“

Von Theresa Mair

Innsbruck – Etwa jeder zehnte Österreicher ist an Diabetes erkrankt, 90 Prozent sind von dem früher als „Alterszucker bekannten Typ-2-Diabetes betroffen. Tendenz steigend. „Aktuell liegt das Erkrankungsalter in Tirol im Durchschnitt bei 53 Jahren, doch die Patienten werden jünger“, sagt Susanne Kaser, Leiterin der Stoffwechsel-Ambulanz an der Uniklinik in Innsbruck, im Vorfeld des Welt-Diabetes-Tages am 14. November.