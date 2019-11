Last Christmas und Co: Kaufhausmusik kann zu Schlafstörungen führen

Von Alexandra Plank

Innsbruck – Jedes Jahr ab November ist der Wettbewerb eröffnet, wo man das erste Mal den Weihnachtshit „Last Christmas“ hört. Im Sillpark steht fest, wann die Weihnachtszeit musikalisch beginnt: „Ab 18. November werden wir die Hintergrundmusik in der Mall auf diese speziellen Lieder umstellen, parallel zur Dekoration. Hier ist uns Abwechslung wichtig“, erklärt Center Manager Markus Siedl. Er glaubt, dass die Kunden die Musik großteils genießen. Im Sillpark werde darauf geachtet, dass die Beschallung in den Shops nicht in die Gänge dringt. „Es ist klar geregelt, welch­e Lautstärke die Musik in den Geschäften erreichen darf.“ Die Zeitung Konsument hat sich der Beschallung gewidmet: Rund die Hälfte der Befragten sagen, dass sie die Musik in Kaufhäusern als störend empfinden.