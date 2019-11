Gut zu wissen: Was sind Antibiotika und wogegen helfen sie (nicht)?

Innsbruck — Husten, Schnupfen, Heiserkeit und womöglich noch Fieber: Um zu erkennen, dass wir mitten in der Erkältungssaison stecken, reicht ein Blick in die Wartezimmer der heimischen Arztpraxen. Viele Patienten, die dort ihrer Behandlung entgegenblicken, haben ein Ziel: Antibiotika! Verschreibt der Arzt etwas Anderes, weicht die anfängliche Verwunderung rasch einem Bitten und Betteln, ob man nicht vielleicht doch das so wirkungsvolle Medikament bekommen könne.

TT-Exklusiv-Artikel Dieser Exklusiv-Artikel ist nur für Nutzer verfügbar, die sich kostenlos auf tt.com registriert haben. Jetzt kostenlos registrieren

Ich bin bereits registriert und möchte mich anmelden