Mit den Augen hören: Schriftdolmetscher jetzt auch in Tirol im Einsatz

Von Theresa Mair

Innsbruck – Intuitiv hält Christiana Lamprecht die Hand wie einen Trichter ans Ohr. Sie ist nervös. Knapp zwei Meter entfernt liegt Milli auf dem Untersuchungstisch von Tierärztin Elisabeth Lechleitner in Innsbruck. Die Jahreskontrolle steht an und Frau Lamprecht hat sich vorsichtshalber all ihre Fragen auf einem Zettel notiert. Zur Unterstützung ist Tochter Veronika dabei, die den einjährigen Labrador hält. Zum ersten Mal wird sie auch von Nicole Ritter begleitet. Die Schriftdolmetscherin gibt Christiana Lamprecht Sicherheit, denn trotz des Hörapparats in beiden Ohren hört sie nicht gut.