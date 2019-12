Krätze greift um sich: Zwei Kindergärten in Wörgl betroffen

Von Wolfgang Otter

Wörgl – Sie wird durch Milben hervorgerufen und ist sehr stark juckend: die Krätze, in Fachkreisen Scabies genannt. Zuletzt gab es mehrere Fäll­e an der Volksschule Axams. Jetzt sind auch Kindergärten in Wörgl betroffen: vor Wochen die Einrichtung im Mitterhoferweg, wie jetzt erst bekannt wurde, und aktuell seit Mittwoch der Pfarrkindergarten. Vorerst geht man dort von einem von der Milbe befallenen Kind aus, wie auf Anfrag­e bei der Stadtgemeinde zu erfahren ist. „Die Erkrankung wurde der Leiterin des Pfarrkindergartens am Mittwoch noch am Vormittag von den Eltern des betroffenen Kindes telefonisch gemeldet“, erklärt die Pressestelle.