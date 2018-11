Kachelofen-Trends: Das Feuer der Gemütlichkeit brennt noch

Von Philipp Schwartze

Draußen tobt der Wind, wirbelt Herbstlaub über die Straßen und macht eine warme, gemütliche Stube zum Sehnsuchtsort. „Wär’ für uns fein, wenn der Ofen schon warm wär’. Aber bis dahin sind wir wieder woanders“, scherzt Martin Scholz vom Innsbrucker Ofenbauer Thurner. Vor ihm liegen Kisten voller Werkzeug – zum Abmessen, Verputzen und Zurechtschneiden. Daneben verraten Kacheln und ein Ofen-Gerippe, was hier einmal stehen soll: ein Kachelofen. Zusammen mit Lehrling Josef Mair (17) ist Scholz eineinhalb Wochen beschäftigt, ehe aus einer leeren Ecke mit Schornstein-Anschluss ein Kachelofen wird. „Das hier ist schon ein besonders anspruchsvoller. Ein Rundofen mit großem Sichtfenster und Kacheln. Das ist selten, oft werden Öfen nur gefliest oder verputzt“, sagt der 37-jährige Hafner, wie Ofenbauer in der Fachsprache heißen. Kacheln bedeutet auch mehr Genauigkeit. „Fliesen sind güns­tiger, da hat man mehr Material. Aber ein Verschnitt bei Kacheln ist teuer und verzögert den Bau.“ Die runde Form, die der gerade in Bau befindliche Ofen hat, macht die Sache zusätzlich schwieriger. „Es ist wichtig, vorher einmal alles aufzulegen“, sagt Scholz. Um zu sehen, ob es auch ja passt. Millimeterarbeit.

Fasziniert vom Feuer: Elias Neuner ist Tirols Lehrlingsbeauftragter für Hafner. -

Vor 22 Jahren hat Scholz nach einer Schnupperlehre als Hafner angefangen. „Als Kind hab’ ich daheim den Ofen gesehen. Das hat mich fasziniert – und tut es immer noch.“ Die Tradition der Kachel­öfen ist in Tirol weit verbreitet, schon in fünfter Generation baut Thurner Öfen – auch in anderen Ländern. „Ich war schon in Irland und Frankreich, und der Chef war schon in den USA“, sagt Scholz stolz, ehe er sich dem Sitzbänkchen widmet, das rund um den Ofen läuft.

Dort bekommt man eine Woche später einen warmen Hintern und Rücken – wenn alles gut läuft. Eingebaut wird in den Ofen auch eine Elektronik, die das Belüften und Verschließen der Zuluft übernimmt. „Elektronik verbauen wir inzwischen in jedem zweiten Ofen. Holz muss man aber selbst einlegen“, sagt Scholz. Doch auch da gibt es inzwischen Öfen, die alles automatisch machen.

Die Auftragszahlen steigen, neben klassischen Kachelöfen bauen die Hafner auch Herde. „Als ich angefangen habe, waren wir drei Lehrlinge. Heute sind es acht.“ 10.000 Kachelöfen kommen zu den rund 460.000 in Österreichs Haushalten pro Jahr dazu. 30 Jahre lang soll solch ein Ofen im Durchschnitt – Wartung alle sieben bis zehn Jahre vorausgesetzt – halten.

Dafür ist der Bau auch ein echter Knochenjob: Die Schamottsteine, aus Erde gebrannt und besonders hitzesbeständig, sind schwer. „Am Anfang hat man da schon einen Muskelkater. Aber man gewöhnt sich dran“, sagt Josef Mair, der inzwischen im letzten Lehrjahr der dreijährigen Lehre angekommen ist.

Ein Beruf mit Perspektive

Über volle Klassenzimmer bei den Hafner-Lehrlingen freut sich Elias Neuner, Hafnermeister und Lehrlingsbeauftragter aus Scharnitz. „Momentan haben wir eine stabile Situation, bringen die Klassen voll. Das ist wichtig, sonst sagt noch jemand, das interessiert doch keinen mehr, das brauchen wir nicht mehr“, erklärt der 51-Jährige, der seit zehn Jahren eine eigene Firma besitzt. In den 80er-Jahren sei es schlechter um den Beruf bestellt gewesen, aber durch die steigenden Ölpreise und die Verbindung von alten Öfen mit moderner Technik scheint das Berufsbild gesichert. „Mit modernen Programmen können wir ganz genau die Emissionen berechnen. Kachelöfen sind CO2-neutral, also ein topaktuelles Thema für die Klimaziele“, sagt Neuner.

Der Klassiker: Ein typischer Kachelofen aus älterer Zeit – ohne Glasscheibe und Elektronik. - Kachelofenverband

Die Berechnungsprogramme kommen vom Kachelofenverband, der zum Thema forscht. „Der Kachelofen hat große Vorteile“, sagt Geschäftsführer Thomas Schiffert. Die Kacheln speichern die Wärme und geben sie über einen langen Zeitraum wieder ab. Dadurch reicht wenig Holz, um es lange warm zu haben. „Außerdem ist das, was die große Oberfläche der Kacheln abgibt, Strahlenwärme, wie man sie von der Sonne kennt.“ Aufgewärmt wird durch diese Strahlen nicht die Luft, wie etwa bei einer Heizung, sondern der Körper. „Das geht in die Haut, entspannt die Muskeln besser. Außerdem wird dadurch weniger Staub aufgewirbelt, weil die Luft nicht umgewälzt wird. Zudem ist die Luft nicht so trocken.“

Ein Ofen für das ganze Haus

Günstig ist der wohlige Spaß nicht. Mit 6000 Euro muss man für die besonderen Öfen mindes­tens rechnen. „Der typische Preis liegt bei 10.000 Euro. Dann gibt es noch Systeme, die auch das Wasser für das ganze Haus erwärmen, die sind teurer.“ Unterschieden wird beim Kachel­ofenverband auch zwischen Heizkamin und Kachelofen: „Dem liegen unterschiedliche Motive zu Grunde. Bei einem Heizkamin ist das Feuer gut sichtbar, dafür heizt er weniger. Bei einem Kachelofen ist es umgekehrt“, so Schiffert.

Freilich gibt es inzwischen viele Kachelöfen mit Fenster. „Auch das funktioniert. Durch die bessere Dämmung muss der Ofen heute auch nicht mehr so viel heizen. Statt 20 Kilo Holz braucht man dann nur noch fünf bis zehn.“

Wichtig ist dabei, den Kundenwunsch zu kennen. „Ein häufiger Fehler ist es, vom Bauherrn vor vollendete Tatsachen gestellt zu werden“, sagt Neuner. Die Positionierung des Schornsteins spielt schließlich eine wesentliche Rolle. „Das ist eine Herausforderung. Aber auch das Schöne: die Wünsche zu erkennen und etwas daraus zu machen“, sagt der Hafner.

Und dann ist da noch das Element Feuer. „Damit sind wir Menschen aufgewachsen, das prägt uns“, sagt Neuner. Den gelernten Kunstschmied hat dieses Element irgendwann so begeistert, dass er umschulte. Seine Kunden sind heute ein Querschnitt durch die Bevölkerung. „Bei den Jüngeren spielen die Faszination für das Feuer und der ökologische Gedanke eine Rolle. Familien wissen, dass sie relativ viel daheim sein werden, wollen sich eine Insel der Erholung nach Hause holen.“ Eines haben sie oft gemeinsam: Sie kennen die Öfen aus ihrer Kindheit. Beim Anblick des Feuers leuchten die Augen.