Stricken für Männer und Yoga beim Baden: Die Flut an Ratgebern

Von Judith Sam

Was ist der Sinn des Lebens? Gute Frage. Eine junge Frau versucht sie gerade im Café der Wagner’schen Buchhandlung in Innsbruck zu lüften. Sie schmökert in einem Ratgeber, nippt am Kaffee und blinzelt in die Sonne. Der verträumte Blick, den sie dabei hat, passt nicht recht zum Titel ihres Buches: „Am Arsch vorbei geht auch ein Weg“.

„Charmant ist das nicht, aber offenbar hilfreich“, kommentiert Abteilungsleiterin Marlene Walder. Warum sonst wäre der Ratgeber von Alexandra Reinwarth ein Bestseller? In ihren Büchern zeigt die Autorin auf, wie kleine Entscheidungen das Lebensglück gestalten. Ein Thema, das die Leute mehr denn je interessiert.

Yoga in der Badewanne

Doch nicht nur Hilfe zur Selbst­optimierung ist gefragt. „2018 war mit einem Umsatzplus von 6,5 Prozent das Jahr der Ratgeber“, schwärmt Walder, während sie durch die Buchhandlung streift. Hinter ihr türmt sich Literatur in meterlangen Regalen. Abgedroschene Themen wie Kindererziehung und gesundes Kochen findet man ebenso wie Unkonventionelles: „Der Umgang mit schwierigen Müttern, Yoga in der Badewanne oder wie man rasch Mongolisch lernt.“

15.000 Ratgeber umfasst Walders Repertoire: „An der Nachfrage erkennt man, wie sich die Gesellschaft verändert. Vor zwei Jahren drehte sich alles um Wohlstand und das Erklimmen der Karriereleiter. Heute suchen die Menschen nach Büchern, die ihnen helfen, ihr Selbstwertgefühl zu stärken, ,Nein‘ zu sagen und ihren Platz in der Gesellschaft zu finden.“

„Ich finde, man muss lokalen Titeln eine Chance geben. Meist entwickeln die sich sehr gut.“ Helmut Oefner, Buchhändler

Mit der Ursache dieser Entwicklung hat sich Gerda Moser, Germanistin und Kulturtheoretikerin, befasst: „Früher galt die Aufmerksamkeit dem täglichen Überlebenskampf – hat man genug Geld für Miete, Mobilität und Essen? Heute haben die meisten den Luxus, sich nicht mehr darauf konzentrieren zu müssen. Sie können sich Fragen widmen, wie sie glücklich werden oder den optimalen Job und Partner finden.“ Zu jedem Thema findet sich eine Fülle an Ratgebern.

Doch Vorsicht: Nicht jeder macht Sinn. Geht es etwa darum, eine Sportart zu erlernen oder sein Modellflugzeug richtig zusammenzusetzen, seien Ratgeber eine wunderbare Leitlinie. „Anders ist es im Bereich der Selbstoptimierung. Viele dieser Werke haben vollmundige Titel und versprechen am Klappentext, das Leben zu verbessern. Im Buch stehen jedoch nur Plattitüden“, warnt Moser, die für ihren Unterricht an den Universitäten Klagenfurt und Innsbruck Ratgeber analysiert. Wird etwa angepriesen, wie man schnell reich wird, findet man nur Tipps wie: „Stehen Sie früh auf, dass Sie was vom Tag haben, und sparen Sie etwas an.“

Trotzdem kann Moser die steigende Nachfrage nachvollziehen: „Hat man gravierende Probleme, sind Ratgeber kein Therapieersatz. Stören den Leser jedoch nur kleine Widrigkeiten, können Bücher auf sehr unterhaltsame Art Abhilfe schaffen, indem sie zeigen, dass man vieles bereits richtig macht.“

In Anbetracht der Themenvielfalt könnte man meinen, dass jedes Problem behandelt wird. „Irrtum! Mich wundert, dass es etwa keine Ratgeber über Orchideen in Tirol und nur sehr wenige über Tanz gibt“, berichtigt Walder.

Rentner in der Pubertät

Eine ähnliche Erfahrung hat Helmut Oefner gemacht. Auch im Reich des Abteilungsleiters der Tyrolia in der Innsbrucker Maria-Theresien-Straße reihen sich Hunderte bunter Buchrücken aneinander. Ein älterer Herr stöbert durch eine Abteilung, in der er auf den ersten Blick deplatziert wirkt: Erziehung. Seine Wahl fällt auf das Buch „Am Ende der Geduld ist noch viel Pubertät übrig“.

Oefner ist nicht überrascht über die Entscheidung des Pensionisten: „Ratgeber sind oft als Geschenk gedacht. Besonders Frauen kaufen gerne Bücher für ihre Männer.“ Auch eine Möglichkeit, eine Botschaft auf mehr oder weniger subtile Weise anzusprechen.

Die Wahl, welche Bücher den Tyrolia-Kunden zur Verfügung stehen, trifft Oefner: „Verlage machen uns Buch-Angebote. Je nachdem, wie vielversprechend wir die finden, bestellen wir zwischen einem und rund 50 Exemplaren. Die hohe Nachfrage nach Rudi Mairs Buch ,lawine.‘, das Gefahrenmuster im Schnee erklärt, hat uns etwa nicht überrascht.“ Bücher von Tiroler Autoren seien ohnehin sehr gefragt: „Ich finde, man muss lokalen Titeln eine Chance geben, darum nehmen wir meist kleine Mengen im Sortiment auf. Meistens entwickeln die sich erstaunlich gut.“

Wer weiß, um welche Ratgeber die Tiroler sich künftig reißen. Glaubt man Walder, dreht sich bald alles um Faultiere: „Nicht um die Tiere selbst, sondern das, was sie repräsentieren.“ Sie erwarte Ratgeber, die aufzeigen, wie man entspannt statt gestresst durch den Alltag kommt. Zu Recht. Denn was würde momentan besser passen als ein Tier, das Entschleunigung lebt?