Lopez erstrahlt auf der Bühne in einer Million Swarovski-Kristallen

Los Angeles – Die US-amerikanische Sängerin Jennifer Lopez scheint Glamour sehr zu schätzen, denn bei ihrer aktuellen Tournee unter dem Motto „It’s My Party“ (7. Juni bis 11. August) funkelt und glitzert die Bühne dank Swarovski-Kristallen. Sämtliche Bühnen-Outfits sowie einige Set-Designs sind mit über einer Million Swarovski-Kristallen versehen.

Zu den absoluten Highlights ihrer Bühnen-Outfits zählen der von Nicolas Jebran designte Bodysuit mit innovativen UV-reaktiven Swarovski-Kristallen, die sogar im Dunkeln leuchten, sowie der spektakuläre, mit nahezu einer Million Swarovski-Kristallen verzierte Overall von Atelier Versace. Auch das Set-Design besticht durch ein mit Kristallen geschmücktes Klavier und einen gigantischen Kristall-Luster mit einem Sitz-Reifen für die Performance von Jennifer Lopez. Weltweit bekannt wurde die Sängerin und Schauspielerin puerto-ricanischer Herkunft durch Songs wie zum Beispiel „If You Had My Love“. Die Mutter von Zwillingen war aber auch die erste Künstlerin, die gleichzeitig Platz 1 der Albumcharts und Platz 1 der Kinocharts belegte.

Nadja Swarovski, Mitglied der Swarovski-Geschäftsführung, freut sich über die Zusammenarbeit und sagt: „Wir können es kaum erwarten, wenn Jennifer Lopez und ihre Tänzerinnen und Tänzer funkelnd auf der Bühne erscheinen.“ Auch andere Stars schätzen die Tiroler Kristalle, etwa Beyoncé, Lady Gaga und Madonna. (TT)