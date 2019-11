Beziehungen am Arbeitsplatz: Wenn Affären Karrieren knicken

Von Nina Werlberger

Innsbruck – In vielen amerikanischen Unternehmen gelten strenge Vorschriften zu Beziehungen am Arbeitsplatz. Das hat kürzlich auch der Chef des weltgrößten Fast-Food-Konzerns McDonald’s zu spüren bekommen. Steve Easterbrook ist seinen Spitzen-Job wegen seiner Liebe zu einer Mitarbeiterin los. Der Grund: Der Manager habe „schlechtes Urteilsvermögen“ an den Tag gelegt und gegen Bestimmungen der Firma verstoßen, begründete McDonald’s die Entscheidung des Verwaltungsrates. Wäre so etwas auch in Österreich möglich? Dürften Unternehmen ihren Angestellten eine private Liaison gar untersagen?