Hoch über den Fjorden Norwegens

Von Karsten-Thilo Raab

Das Wahrzeichen von Lom ist die prächtige Stabkirche aus dem 12. Jahrhundert. Mit seinen 20 senkrechten Holzmasten gehört das Gotteshaus zu den größten seiner Art und weist dazu im Inneren noch eine Besonderheit auf: Ornamente aus frühchristlicher Zeit zieren die Dachgiebel.

Die Sognefjells­vegen führt von den Fjorden auf 1434 Meter Seehöhe. - Karsten-Thilo Raab

Nur einen Steinwurf von der Stabkirche entfernt ist das interessante Norsk Fjellmuseum angesiedelt. Dieses arbeitet in einer naturgeographischen Ausstellung die Besonderheiten des Jotunheimen-Nationalparks heraus. Lohnenswert ist daneben der Besuch des kleinen, aber feinen Freilichtmuseums Presthaugen, das sich rühmen darf, das größte hölzerne Vorratshaus (Storstabbur) in Norwegen aus dem 16. Jahrhundert sein Eigen zu nennen. Und noch eine Besonderheit weist Lom auf: Mit nur 300 Millimetern fällt hier im Regenschatten Jotunheimens so wenig Niederschlag wie in manchen Wüstenregionen.

32 Meter voller Geschichte

Nächste Station entlang der seit 1938 für den Straßenverkehr geöffneten Reichsstraße 55 ist ­Elveseter in einem langgezogenen Tal. Hier fällt unweigerlich die markante Saga-Säule ins Auge. Ihr kunstvolles Relief zeigt einen Querschnitt durch die Geschichte Norwegens vom Jahre 872 bis zum Jahre 1814 und misst vom Sockel bis zur Königskrone 32 Meter.

Die imposante Stabkirche von Lom stammt aus dem 12. Jahrhundert. - Karsten-Thilo Raab

Zum Ende des Tals hin wird die Vegetation entlang des Sognefjellsvegen deutlich karger. Schroffe, grün bemooste Felswände und riesige, hausgroße Steinblöcke prägen das Landschaftsbild ebenso wie unzählige kleine Wasserfälle.

Über enge Straßen führt der Weg die scheinbar endlosen Serpentinen hinauf. Mit jedem Höhenmeter wird die Landschaft rauer und unwirklicher. Die markantesten Blickfänge entlang der R55 sind die zwei großen Gletscher Smørstabbreen und Fannaråkbreen. Insgesamt überziehen mehr als 60 kleine Gletscher die Region mit einem Teppich aus ewigem Eis.

Der herrliche Panoramablick lässt keinen Zweifel daran, dass Jotunheimen, das „Heim der Riesen", seinen Namen zu Recht trägt. Hier befinden sich die 27 höchsten Berge des Landes, darunter der 2469 Meter hohe Galdhøpingen. Weitere 250 Gipfel messen über 1900 Meter Höhe.

Skifahrer am Höhepunkt

Kein Wunder also, dass das Sognefjell als ein hervorragendes Sommerskigebiet bekannt ist, in dem bis Juli, teilweise sogar bis August exzellente Schneeverhältnisse herrschen. Nicht selten begegnen einem bei herrlichem Sonnenschein unweit des mit 1434 Metern höchsten Punktes der Prachtstraße halbnackte Skifahrer. Wer bei einem kurzen Stopp ihnen nacheifern will, kann die gesamte Ausrüstung direkt vor Ort an der Sognefjellshytta gegen Gebühr ausleihen. Das Sognefjell ist aber auch ein idealer Ausgangspunkt für (Tages-)Wanderungen im angrenzenden Nationalpark.

Am Lustrafjord geht es äußerst beschaulich und idyllisch zu. - Karsten-Thilo Raab

Schon in vorangegangenen Jahrhunderten führte ein wichtiger Handelsweg über die schneebedeckten Berge. Allerdings war die Reise zwischen Lom und Skjolden alles andere als ein Vergnügen. Sie nahm mehrere Tage in Anspruch und das Wetter konnte hoch oben binnen weniger Minuten umschlagen. Doch dies war beileibe nicht die einzige Gefahr, die hier lauerte.

Denn das Gebiet war ein beliebter Tummelplatz für Straßenräuber. Darf man alten Überlieferungen Glauben schenken, so sollen die Raubüberfälle zwischenzeitlich derart zugenommen haben, dass die Einwohner von Lom und Luster beschlossen, das Gebirge von dem Gesindel zu säubern. Bis an die Zähne bewaffnet, begannen die Bewohner beider Städte zeitgleich auf einer Seite des Fjells die Berge auf der Suche nach den Dieben zu durchkämmen, bis sich die Bürgerwehren am Fannaråken trafen.

Der Jotunheimen-Nationalpark bietet Berge, Bäche und Holzhütten. - Karsten-Thilo Raab

Finstere Vergangenheit

Tatsächlich gingen ihnen zwei Übeltäter in die Falle. Sie wurden ohne viel Federlesen an eisernen Haken, die in den Fels geschlagen wurden, aufgeknüpft. In Erinnerung an diesen Vorfall trägt das Fleckchen noch heute den Namen „Galgeberg". Derartige Kapitel aus finsterer Zeit gehören der Vergangenheit an. Diebisch ist heute lediglich noch die Freude, die die Besucher beim Anblick der Naturschönheiten an den Tag legen. Denn entlang der 70 Kilometer über den Sognefjellsvegen zeigt Norwegen all das, was den Charme des dünn besiedelten Landes ausmacht.