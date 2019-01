Zwischen Legenden, Luxus und Lärm: Chelsea-Hotel in New York

Debbie Martin und Ed Hamilton harren im Baulärm aus. Seit sieben Jahren wird das „Chelsea Hotel“ renoviert. Sieben Jahre Lärm und Staub. Und ständig fallen Strom, Heizung, Wasser oder Gas aus. Seit Mitte der 90er-Jahre wohnen Martin und Hamilton im achten Stock des Gebäudes im Südwesten New Yorks, nachdem sie aus Washington hergezogen und Martin über eine Anzeige ein bezahlbares Zimmer zur Dauermiete im „Chelsea Hotel“ fand. Inzwischen gehen beide auf die 60 zu und leben immer noch zusammen auf 20 Quadratmetern – Bett, vier Stühle, Bücherregale, kleiner Kühlschrank und ein Tischfußballtisch, von dem Hamilton sich nicht trennen will. Ein Gemeinschaftsbad befindet sich am Gang, kein Herd, keine Waschmaschine. „Wir haben nicht vor, wegzugehen“, sagt Hamilton.

Der Ruf des 1905 eröffneten „Chelsea Hotels“ lebt von den Legenden vergangener Tage. Künstler wie Bob Dylan, Mark Twain, Arthur Miller, Joni Mitchell, Frida Kahlo, Jane Fonda, Patti Smith, Dylan Thomas und Iggy Pop lebten zeitweise in dem berühmt-berüchtigten Gebäude und ließen sich hier zu Filmen, Büchern und Songs inspirieren. Leonard Cohen traf dort Janis Joplin und sang später: „I remember you well in the ‚Chelsea Hotel‘. You were famous, your heart was a legend.“ Sid Vicious soll in dem Hotel seine Freundin umgebracht haben, starb aber noch vor Prozessbeginn an einer Überdosis Drogen.

In einigen Zimmern stellen Künstler ihre Werke aus. - AFP

Eine kreative Atmosphäre

250 Zimmer verschiedener Größen gab es damals, die Hälfte davon dauervermietet. Für die kreative Atmosphäre habe der 2017 verstorbene Besitzer Stanley Bard gesorgt, sagt Hamilton. „Wenn man mal spät dran war mit der Miete, war das kein Problem, er hat es verstanden, dass Künstler kein regelmäßiges Einkommen haben. Jeder, der eincheckte, schien etwas mit Kunst zu tun zu haben, das hat es so besonders gemacht. In nur einer Woche konnten wir 50 neue Menschen um uns herum haben, einen Blues-Musiker, einen Punkrocker und einen Geiger – und die haben natürlich alle auf ihren Instrumenten geübt. Es war ein ganz spezieller Ort, schon beim Reinkommen spürte man diese elektrische Energie. Und natürlich gab es ständig Partys, in die wir reinstolpern konnten, Kunstausstellungen, Performances oder Buchlesungen.“

Der frühere Besitzer, Stanley Bard, sorgte für eine angenehme Stimmung im Haus. - AFP

Martin arbeitet bei einer Benefiz-Organisation, Hamilton ist Schriftsteller und verbringt seine Tage schreibend in dem 20-Quadratmeter-Zimmer – mit Kopfhörern gegen den Baulärm, aber mit trotzigem Optimismus: „Ich war in der ganzen Zeit, in der wir hier schon leben, noch nie ohne Inspiration.“ Früher, als das Stockwerk um sie herum noch nicht weitgehend verwaist, entkernt und mit Plastikplanen verhangen war, wohnten einmal drei Prostituierte im Nach­barzimmer, gingen ihrer Arbeit nach und wuschen im gemeinsamen Bad die Unterwäsche.

Ein anderes Mal war der Sänger Dee Dee Ramone Nachbar. „Er war ja Musiker, also schlief er den ganzen Tag, aber die Bauarbeiten haben ihn aufgeweckt und er hat laut aus dem Fenster gebrüllt‘“, erzählt Hamilton. Aber als der Lärm nicht aufhörte, habe er irgendwann wie irre an der Tür geklopft. „Ich habe aufgemacht und vor mir steht ein fuchsteufelswildes dürres Männlein in Unterhose“, sagt Hamilton. „Ich habe gesagt: ‚Dee Dee, der Lärm kommt nicht von mir, das sind die Bauarbeiter.‘ Und dann ist er wieder abgezogen.“

Um das Hotel herum veränderte sich in den vergangenen Jahren das Viertel Chelsea. Erst wurde es Hochburg der Schwulen-Party-Szene, dann Galerien-Viertel und dann sehr teuer. Viele Häuser wurden verkauft und zu Luxuswohnungen umgebaut, die Mieten gehören zu den höchsten der Stadt. Das „Chelsea Hotel“ wurde mehrfach verkauft, rund 80 Dauermieter vertrieben. 2019 werde es als Luxushotel wiedereröffnen, heißt es von den neuen Besitzern.

Martin und Hamilton haben jahrelang vor Gericht gegen ihren Rausschmiss gekämpft – bisher erfolgreich. Sie zahlen rund 1000 Dollar im Monat, für die Gegend sehr wenig, und stehen unter Mieterschutz. Gemeinsam mit ihnen harren noch rund 80 weitere Menschen auf der Großbaustelle des „Chelsea Hotels“ aus.

Suche nach dem alten Charme

Manchmal stöbern Martin und Hamilton nachts durch die Stockwerke, suchen nach Überresten des alten Charmes, hängen Kunstwerke an die Wände, die sie aus dem Müll retten, schauen vom Dach, das einmal ein Luxus-Spa werden soll, über das Lichtermeer von Manhattan und besuchen ihre verbliebenen Freunde im Hotel. Einige von ihnen haben noch kunstvoll bemalte alte Türen. Rund 50 davon waren im Müll gelandet, wurden aber von einem früheren Bewohner gerettet und versteigert.

„Es ist komplett anders als früher im ‚Chelsea Hotel‘“, sagt Hamilton. „Wir hoffen, dass sie es immerhin nicht zu Luxuswohnungen umbauen, sondern es als Hotel belassen, wenn auch als Luxus-Boutique-Hotel. „Das zieht dann vielleicht wieder Künstler an, und dann können wir die alte Dynamik wieder in Schwung bringen.“ (APA/dpa)