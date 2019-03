Skitouren im Norden Norwegens: Dem blauen Himmel auf der Spur

Von Wolfgang Sablatnig

Mit den Skischuhen und der dicken Schwimmweste ist es gar nicht so einfach, über die Strickleiter ins Schlauchboot hinunterzuklettern. Zum Glück helfen die anderen mit den Ski, die wir mit den Rucksäcken in der Mitte des Bootes verstauen. Los geht’s, Richtung Ufer. Das Abenteuer Skitouren in Norwegen hat begonnen.

Ist es ein Abenteuer? Ja, wenn „Abenteuer“ bedeutet, dass die nächsten Tage viele neue Eindrücke bringen. Jeder von uns hat die Bilder von den weiten Hängen im Kopf, über die ein einsamer Skifahrer seine eleganten Schwünge zieht. Blau der Himmel, blau das Meer, dazwischen die weißen Berge. Diesen Bildern jagen wir nach. An sie denken wir, als uns Jon im Schneegestöber mit dem Schlauchboot ans Ufer bringt. Blauer Himmel? Noch nicht.

Wo der Kai zum Anlegen fehlt, bringt Jon die Gäste mit dem Schlauchboot zur Tour. - Sablatnig

Skitouren in Norwegen sind kein Geheimtipp mehr. Mehrere Flüge pro Tag verbinden TromsØ im Norden Norwegens mit Oslo und Frankfurt. Nordöstlich der Stadt erheben sich rund um den Lyngenfjord die Lyngenalpen. Der Einstieg in die Touren ist meist direkt vom Ufer möglich.

Der Himmel reißt auf, als wir über den Ringvannet-See marschieren. Nach einer halben Stunde wenden wir uns nach rechts und erreichen einen sanften Bergrücken. Tief unten spiegelt sich die Sonne im Wasser des Fjordes.

Unser Ziel ist der 1000 Meter hohe Nordfjellet. Je näher wir kommen, desto stärker bläst der Wind. Und dann verschwindet der blaue Himmel. Dichter Nebel, null Sicht. Bei der Abfahrt vom Gipfel müssen wir uns bemühen, den Anschluss nicht zu verlieren.

Die Mühe war dennoch nicht umsonst. Unterhalb der Wolken erleben wir, wozu wir hier sind: Wir dürfen als Erste in den breiten, unverspurten Hang einfahren, vor uns der Fjord.

Kleine Kabinen, großer Komfort

In Havnnes startet die Tour mitten im Ort. Die Holzhäuser zeugen von der Geschichte der 200 Jahre alten Handelsstation. Zum Meer hin sind sie weiß gestrichen, weiter hinten in der billigeren roten Farbe. An Holzgestellen hängt Stockfisch zum Trocknen.

In der historischen Handelsstation Havnnes kommt der Sprit für das Beiboot aus einer alten Zapfsäule. - Sablatnig

Der Dorfladen ist zugleich ein kleines Museum. Hinter Glas hängt eine Tafel aus der Zeit der deutschen Besatzung im Zweiten Weltkrieg: „Kulturell wertvoll, daher nicht zerstören“, steht auf einem Stück Stoff. Die Anweisung hat gewirkt.

Wir starten bei den roten Häusern. Der Weg zieht sich sanft zwischen den Bäumen hinauf. Bei knapp 500 Metern erreichen wir die Waldgrenze. Es wird grimmig; eiskalter Wind, der Schnee peitscht uns ins Gesicht. Vom Meer sehen wir kaum etwas – und schon gar keinen blauen Himmel. Der Schnee? Hier und heute bestenfalls mittelprächtig, jedenfalls windgepresst. Nur ein Teil der Gruppe steigt weiter auf.

Auf unserem Schiff, der „Polargirl“, hat die Crew inzwischen die Sauna und den Hottub geheizt. Die Kabinen auf dem 60 Jahre alten Schiff sind winzig. Die feuchte Kleidung trocknet aber auch am Gang. Für die Skischuhe hat sich die Crew etwas Besonderes einfallen lassen und zwei Kühlschränke zu Wärmekammern umgebaut, Schuhhalterung inklusive.

Den wirklichen Komfort des Schiffes machen aber die Sauna und der Hottub aus. Die Reihenfolge hat sich rasch eingespielt: ein Saunagang, eine schnelle Abkühlung im eiskalten Meer – und von dort in das mit einem Holz­ofen geheizte Badefass.

Heute fällt der Abstecher ins Meer aber aus. Wir verlassen den geschützten Lyngenfjord und umrunden die Halbinsel von Nord-Lenangen. Die See wird rauer. Aus dem Hottub schwappt das Wasser, wenn eine Welle die „Polargirl“ hebt. Wirklich zu kämpfen, scheint aber die Segelyacht ein Stück weiter draußen. Sind das die Franzosen, die wir bei unseren Touren schon zweimal getroffen haben? Wir wissen es nicht. In einem sind wir uns aber einig: besser hier im 40 Grad warmen Wasser, mit einem Bier in der Hand, als auf dieser Nussschale. Und wie soll auf diesem kleinen Boot da draußen jemals etwas trocken werden?

Erste Spur im frischen Pulver

In Djupvik legen wir neben einer Lagerhalle für Stockfisch an. Unzählige Paletten warten auf den Versand, die getrocknete Ware sorgfältig geschlichtet und verschnürt. „Einer unserer Hauptmärkte ist Nigeria“, erzählt der Lagerarbeiter. Wir staunen. Noch mehr staunen wir, als er uns seine Schätze zeigt: getrocknete Fischköpfe, mit starren Augen und weit aufgerissenen Mäulern.

Die Crew der „Polargirl“ hat den Tag genutzt, um frischen Fisch für das Abendessen zu fangen. - Sablatnig

Am letzten Tag fellen wir noch einmal an. Nur kurz müssen wir die Ski tragen, bevor es am Rand des Dorfes richtig losgeht. Den Gipfel erreichen wir auch heute nicht. Zu stark der Wind, zu groß die Lawinengefahr.

Umso herrlicher die Entschädigung. Wir sind wieder die Ersten, die in den frischen Pulver eine Spur legen. Bevor wir zur „Polargirl“ zurückkehren, steigen wir noch einmal auf, um den Genuss noch einmal zu erleben.

Und ja: Jetzt lacht uns auch wieder der blaue Himmel.