Fliegen und das Klima: Der „Greta-Effekt“ geht in die Luft

Ja, man kann klimaneutral fliegen. Ganz ohne CO2-Ausstoß. So viel zur guten Nachricht. Die schlechte: Das geht nur beim Segelfliegen. Per Katapultstart. Wird etwas schwierig, so ins Urlaubsparadies zu reisen. Wer stattdessen mit Tomatensaft in der Hand und Bildschirm im Vordersitz verwöhnt fliegen will, muss damit rechnen, künftig zu hören: „Sag mal, hast du keine Flugscham?“

Das Wort, das ausdrückt, dass man sich nicht um den grünen Fußabdruck schert, hat eine internationale Medienkarriere hingelegt, von der so mancher Möchtegern-Promi nur träumen kann. Am 14. März 2018 stand es erstmals im Svenska Dagbladet. Heute ist der Begriff, der aus Schweden, der Heimat von Umweltaktivistin Greta Thunberg, stammt, in aller Munde.

An der 16-Jährigen nagt übrigens keine Flugscham – nahm sie doch eine 26-stündige Zugfahrt auf sich, um zum Weltwirtschaftsforum nach Davos zu reisen.

175 Stunden im Auto

Schön und gut. Aber wie bitte reist man „schamlos“, wenn man eine Woche Kapstadt-Urlaub gebucht hat? Google Maps kennt die Lösung: 175 Stunden im Auto, von Innsbruck aus. Oder 2296 Stunden zu Fuß. Der Weg ist das Ziel.

Und jetzt? Führt Flugscham zum Ende des Reisens in ferne Destinationen? Zum Ende des zivilisatorischen Fortschritts, sich unterwegs Wissen anzueignen?

Keineswegs! Statt aufs Fliegen zu verzichten, buchen immer mehr Menschen Flüge. Der Luftverkehr wächst weltweit um fünf Prozent pro Jahr. „Kein Wunder, wenn ein Flug von Wien in eine europäische Stadt nur 15 Euro kostet, die Bahnfahrt hingegen das Zwanzig- bis Dreißigfache“, kritisiert Günther Lichtblau, Verkehrsexperte des Umweltbundesamts.

Die Bahn muss ihre Infrastruktur selbst finanzieren. Die Flugindustrie hingegen wird vom Staat gefördert: „Airlines erleichtern ihr grünes Gewissen, indem sie CO2-Zertifikate kaufen, wodurch die Emissionen gewissermaßen kompensiert werden.“

Ein vielversprechendes Konzept. Jedenfalls bis man die Details betrachtet: „Den Airlines werden rund 80 Prozent dieser grünen Zertifikate geschenkt.“

Wollen die 17 Prozent der Österreicher, die mehr als einmal im Jahr fliegen, ihren grünen Fußabdruck verbessern, müssen sie dafür bezahlen. Online lässt sich rasch berechnen, wie viel Tonnen CO2 pro Person und Flug entstehen und wie viel man an Klimaschutzprojekte spenden müsste, um dies auszugleichen.

Klimaschutzprojekte bieten an, Bäume zu pflanzen, um den grünen Fußabdruck zu verbessern - iStock

So ein Projekt bietet etwa an, Bäume zu pflanzen. Natürlich muss man dafür nicht in der Erde wühlen. Ein Mausklick genügt.

Die Rechnung, die Dominik Schmitz von der Wiener Universität für Bodenkultur anstellt, ist simpel: „Wer von Österreich nach New York fliegt, verursacht fünf Tonnen CO2. Um die zu kompensieren, gilt es drei Bäume zu setzen. Das kostet, je nachdem, für welches unserer sechs Klimaschutzprojekte man sich entscheidet, rund 100 Euro.“

Ein schickes System. Erst fliegen, dann spenden, dann mit gutem Gewissen die nächste Fernreise buchen. Schön wär’s. Doch um dem Flugtrend entgegenzuwirken, müsste man früher oder später die ganze Erde mit Bäumen begrünen. Damit nicht genug. „Auch der schönste Wald bindet kein CO2, wenn er nach wenigen Jahren gerodet wird. Das ist der Fall, wenn man vor dem Anpflanzen nicht mit der Bevölkerung vor Ort spricht, welche Bäume sie gerne an welcher Stelle hätten“, sagt Adam Pawloff von Greenpeace.

Der toxische Eukalyptus

Je teurer das Projekt, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass das Geld effizient genutzt wird. Sogleich nennt Pawloff ein Negativbeispiel: „Oft wird Eukalyptus gesetzt, weil der rasch wächst. Aber dessen Blätter sind toxisch. Fallen sie zu Boden, wächst dort sonst nichts mehr. Die Einheimischen können das Holz lediglich verheizen und die Bäume sonst nicht nutzen.“

Höchste Zeit, CO2 einzusparen und den „Greta-Effekt“ zu beherzigen. „Verändert sich unser Lebensstil nicht, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir, bei der gegenwärtigen CO2-Menge aus der Nutzung fossiler Brennstoffe, das 1,5-Prozent-Klima-Ziel verpassen“, warnt Karl Otto Schallaböck, Luftfahrtexperte des Wuppertal Instituts. Mehr noch: „Behalten wir diesen Lebensstil für mehr als acht Jahre bei, wird bis zum Jahr 2100 sogar das Zwei-Prozent-Ziel der globalen Erwärmung überschritten werden.“

Als gutes Beispiel geht so mancher Prominente voran. Schauspieler Jan Josef Liefers reist nach Möglichkeit mit der Bahn. Die deutsche Band Santiano fliegt so wenig wie möglich – außer es lässt sich aus Zeitgründen nicht verhindern. Und Schauspielerin Palina Rojinski zieht es nicht in die Ferne, weil sie das schöne Wasser und gute Essen Europas schätzt.

Davon hat auch Tirol genug zu bieten. Wie wär’s im nächsten Urlaub mit Käsknödel statt brasilianischem Bohneneintopf? Sonnen am Baggersee statt am Meer? Und Radfahren statt Fliegen? Vielleicht bürgert sich dann bald ein neues Wort ein: Radlstolz!