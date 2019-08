Großbritannien nimmt ab 2020 nicht mehr an Interrail teil

London – Großbritannien wird bald nicht mehr am Interrail- und Eurail-Programm teilnehmen. Das teilte der Verband der britischen Eisenbahngesellschaften Rail Delivery Group am Mittwoch mit. Ab 1. Jänner 2020 werden Interrail- und Eurail-Tickets nur noch für den Eurostar-Zug bis zum Bahnhof St. Pancras in London gültig sein, wie ein Sprecher bestätigte.

Wer Großbritannien per Zug bereisen will, braucht dann einen BritRail-Pass. Mit dem anstehenden Brexit habe die Entscheidung aber nichts zu tun, betonte der Sprecher. Grund für den Ausstieg sei die Auffassung, dass der BritRail-Pass die bessere Option für Reisende sei.

Mit den Interrail- und Eurail-Tickets können Reisende in mehr als 30 Ländern mit einer einzigen Fahrkarte über einen bestimmten Zeitraum unbegrenzt viele Zugfahrten machen. Interrail ist für die Einwohner der teilnehmenden Länder in Europa bestimmt. Für Zugreisende mit Wohnsitz in anderen Ländern gibt es das Eurail-Ticket. Großbritannien hatte seit dem Start des Programms 1972 an Interrail teilgenommen. (APA, dpa)