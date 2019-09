Eine Oma aus Tirol: “Honey“ umarmt die halbe Welt

Von Matthias Christler

Rum – Die Welt ist das zweite Zuhause von Hannelore Knoflach und wer jetzt glaubt, das sei nur so ein Spruch, der kennt die 78-jährige Oma schlecht. Fast so, als wolle sie einen Beweis für ihr Fremdweh vorlegen, kramt sie in ihrer Wohnung in Rum mit Blick auf den Patscherkofel flink zwischen ihren Reiseunterlagen. Sie holt vier schmale aneinandergeheftete blaue Zettel hervor. „Da sind sie.“ Sie zeigt eine Liste mit allen 195 Staaten – 92 davon sind mit Leuchtstift markiert, von Ägypten über den Iran bis Vietnam. Dort war sie schon überall.