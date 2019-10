Mit dem Van kulinarisch durch Europa

Wattens – Freiheit statt fester Wohnsitz: So lautet das Motto von Marlene Eitler (32) und Franz Giel (29). Die beiden haben ihre Wohnung aufgegeben, um ein Jahr mit einem Van durch Europa zu fahren. Unterstützung bekommen sie dabei von ihrem Arbeitgeber, dem Tiroler Online-Portal Gronda mit Standort in Wattens. Der Gründer des gastronomischen Internet-Job-Anbieters, Valentin Schütz, hat den Kauf des Wagens finanziert. Der Ausbau erfolgte in Eigenregie.

Dass Giel und Eitler privat ein Paar sind, macht das Leben auf so engem Raum erst möglich. Beruflich ist ebenso Teamgeist gefragt. Die Cutterin und der Kameramann werden auf ihrer „Culinary-Tour“ für Gronda bei europäischen Sterneköchen, Sommeliers sowie Barkeepern zu Gast sein und über deren Arbeit berichten. Für Eitler ist das mit das Beste an der Jahresreise: „Die kulinarischen Erlebnisse machen die Tour zu einer außergewöhnlichen Erfahrung.“ Damit auch andere in den Genuss kommen, können die Beiträge online angesehen werden.

Die erste Etappe der Reise ist die Schweiz. Die Wintermonate werden die beiden in Italien und Spanien verbringen. Im Frühling geht es dann über Nordeuropa wieder Richtung Tirol. (aw)