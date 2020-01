Reise nach Albanien: Ein Land zwischen gestern und morgen

Simone F. Lucas

Die Straße ist schmal, kurvenreich, und der Bus holpert über Schlaglöcher. Unter uns fließt die grünblaue Vjosa, einer der letzten ungezähmten Flüsse in Europa. Auf der anderen Seite stapeln sich grünbepelzte Berge – eine Urlandschaft. Ein Bauer führt seine Kuh am Strick wie in einem der Grimmschen Märchen, Ziegen weiden am Straßenrand, und zwischendurch lugen wie riesengroße Champignons Bunker zwischen Grashalmen hervor. Enver Hoxha, Albaniens Diktator, hat das ganze Land mit solchen Bunkern überzogen.