Der Vogelkopf bleibt, der Rest ist neu und modern

Von Christoph Blassnig

Matrei i. O. – 85 Prozent der österreichischen Bevölkerung kennen das Logo des Nationalparks Hohe Tauern, weiß Vertreterin Helene Mattersberger aus repräsentativen Umfragen: Der stilisierte Vogelkopf musste also bleiben. Das war die einzige Bedingung für zwei Wettbewerbe, die der Nationalparkrat an spezialisierte Design­unternehmen ausgeschrieben hatte. Am Montag ist der von Grund auf neu programmierte Internetauftritt online gegangen. Im Jahr 2000 hat der Nationalpark seine Homepage gestartet. „Seither haben wir stückweise aktualisiert und hinzugefügt. Es war Zeit für einen Neubeginn, der der heutigen mobilen Internetnutzung gerecht wird“, so Mattersberger. Bei Socia­l Media setzt man auf zwei Kanäl­e: Facebook und Instagram. „Auf Instagram werden wir bald bei 2000 Abonnenten liegen, auf Facebook folgen uns 34.000 Nutzer – natürlich gewachsen und nicht gekauft, wie alles bei uns im Nationalpark“, sagt die Verantwortliche für Öffentlichkeitsarbeit. Die drei Verwaltungen in den Bundesländern Salzburg, Kärnten und Tirol haben schon bisher ein einheitliches Design geführt. Die jetzt aktualisierte Corporate Identity, zu Deutsch etwa das Erscheinungsbild der Körperschaft, wurde von einem oberösterreichischen Unternehmen entwickelt. Umgesetzt und programmiert hat den Web-Auftritt ein Osttiroler Betrieb. Helene Mattersberger koordiniert von Matrei, dem Sitz des Nationalparkrates, aus die Öffentlichkeitsarbeit in den drei Bundesländern. Die Menüführung auf der Homepage hat man gemeinsam entwickelt. Das Kacheldesign kommt dem heute mobilen Internet-Nutzungsverhalten zugute. Neu hinzugekommen ist der Blog, wo persönlich gehaltene Einträge möglich sind. Der Webshop bietet verständliche Literatur, Karten und Wanderführer ebenso wie Kleidung oder Geschenksartikel. Sämtliche Informationen sollen bis zum Jahreswechsel auch in die englische Sprache übertragen werden. Die Adress­e: www.hohetauern.at.