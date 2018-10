Konferenz zu Cyber-Kriminalität: „Kein Thema nur für Freaks“

Von Nikolaus Paumgartten

Alpbach – 50 Milliarden Dinge weltweit werden es in zwei Jahren sein, die miteinander vernetzt sind. „Und meist verlassen wir uns auf diese Technologien, ohne groß darüber nachzudenken“, sagt Walter Unger, Leiter des Cyber-Verteidigungscenters beim Bundesheer. Was viele jedoch nicht wissen: Die meisten der vernetzten Geräte kommen viel zu früh und damit unausgereift auf den Markt. Das Resultat: „Drei bis fünf gravierende Schwachstellen täglich werden in diesen Systemen gefunden. Schwachstellen, die von Programmierern für bis zu siebenstellige Summen an die Bestbieter verkauft werden: An kriminelle Banden, Terroristen, Spione“, erklärt der Fachmann. Walter Unger ist einer von zahlreichen namhaften Experten, die derzeit an der zweitägigen Sicherheitskonferenz für Informations- & Kommunikations-Technologie (IKT) des Österreichischen Bundesheeres in Alpbach teilnehmen. Rund 2500 Gäste und Vortragende sowie über 50 Aussteller nutzen die Veranstaltung, um sich zu vernetzen, über die neuesten Entwicklungen zu diskutieren und Strategien abzustimmen.

Kriminalität, Terrorismus und der Krieg im Cyber-Raum in seiner Komplexität mit all seinen Möglichkeiten dürfe jedenfalls nicht auf die leichte Schulter genommen werden, warnt Unger: „Es ist kein Thema nur für irgendwelche Freaks.“ Entscheidungsträger in Politik und Wirtschaft müssten daher für die Bedrohung sensibilisiert werden. Denn öffentliche Infrastruktur zähle ebenso zu potenziellen Zielen wie das Know-how von Betrieben oder das westliche demokratische System. Dank der Vernetzung können inzwischen vom Computer aus Kläranlagen außer Betrieb gesetzt, Betriebsgeheimnisse gestohlen oder Wahlen und Meinungen beeinflusst werden.

Das Abwehramt des Bundesheeres hat die Gefahren vor 15 Jahren erkannt und bereits damals eine Expertengruppe aufgestellt. Ein Know-how, das mit den Jahren gewachsen ist und in der Zukunft notwendiger denn je gebraucht wird, ist Rudolf Striedinger vom Abwehramt des Österreichischen Bundesheeres überzeugt. „Die Digitalisierung ist nicht aufzuhalten. Wer glaubt, dass diese Entwicklung einzubremsen ist, der irrt gewaltig“, sagt Striedinger. Daher werde das Thema Cyber-Sicherheit in der Zukunft eine noch größere Rolle spielen, als sie das ohnehin jetzt schon tue.

Ins gleiche Horn stößt auch LR Johannes Tratter, der der Konferenz gestern einen Besuch abstattete. „Gefahr erkannt, Gefahr gebannt“ sei das geltende Motto. „Ohne gewisse Systeme wären wir heute völlig hilflos. Ich denke, dass Österreich auf einem guten Weg ist, wenn es darum geht, diese Systeme auch zu schützen“, so Tratter.

Im Rahmen der Konferenz findet auch die Austrian Cyber Security Challenge statt, wo junge Talente ihre Hacker-Fähigkeiten unter Beweis stellen können. Der Wettbewerb, bei dem auch zwei Tiroler vertreten sind, gilt als die wichtigste Veranstaltung Österreichs, bei der sich die Cyber-Experten von morgen ins Rampenlicht spielen können.