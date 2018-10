Von Schockrock bis Austropop: Die Top Ten zu Halloween

Innsbruck — Horrorfilme gibt es zuhauf, die an Halloween in die richtige Stimmung bringen. Aber welche Songs lehren einem das Gruseln? Auf Youtube wurde heuer eifrig gesucht und der Sieger der beliebtesten Halloween-Songs in Österreich überrascht: Der Halloween-Hit schlechthin, Michael Jacksons ,,Thriller", wird nämlich von einem heimischen Klassiker geschlagen. Die Stimmung am Zentralfriedhof im eigenen Land ist wohl einfach die beste, jedenfalls eine, die man ,,sein Lebtag" noch nicht gehabt hat.

Wie heißt der Siegersong? Dazu auf das Video klicken.

Knapp dahinter steht dann der Klassiker: ,,Thriller" von Michael Jackson. Am dritten Platz der Grusel-Klick-Charts landet die andere Seite: die Bekämpfer der Geister — mit dem wohl größten Ohrwurm der Liste.

Danach folgt einer der bekanntesten und stimmungsvollsten Soundtracks für Grusel-TV: Hört man in Filmen wie ,,Scream" oder Serien wie ,,Peaky Blinders" nämlich den ursprünglich 1994 von Nick Cave and The Bad Seeds veröffentlichten Song, weiß man, dass es gleich aus ist mit gemütlich.

Auf Platz fünf schafft es der Hintergrund-Sound aus allen bekannten Vampir-Filmen und Serien wie ,,Fringe — Grenzfälle des FBI", ,,Smallville" und ,,Supernatural". 31 Wochen am Stück verweilte der erste Song des Genres ,,Dark Wave" schon in den 1980er-Jahren in den englischen Charts und gehört damit zu den erfolgreichsten Songs überhaupt. Namensgeber war übrigens der Schauspieler Bela Lugosi, der 1931 als Dracula-Darsteller berühmt wurde.

Weniger gruselig, dafür zauberhaft ulkig und niemals mehr aus dem Ohr raus zu bringen ist Platz sechs: Die Geschichte eines Hexendoktors, der für den Liebeszauber das stetige rhythmische Wiederholen von Vokalen empfiehlt.

Auf Platz sieben kommt ,,Alice im Wunderland" ins Spiel. Wann, wenn nicht an Halloween, rollen die Köpfe, wie es die Herzkönigin immer prophezeit.

Platz acht der beliebtesten Grusel-Hits beschreibt die Nacht des Grauens selbst. Ursprünglich wurde der Song von Danny Elfman 1993 für den Klassiker ,,The Nightmare before Christmas" geschrieben, neu interpretiert hat ihn der heutige Grusel-Schockrock-Gott 2006.

Groovig geht's auf Platz neun weiter: 1991 war der Song des amerikanischen Hiphoppers MC Hammer Titelmusik der bekanntesten Horrorfamilie aller Zeiten.

Nummer zehn der Top Ten ist der jüngste Song in der Liste. Er bezieht sich auf die US-amerikanische Neuverfilmung des Hitchcock-Klassikers ,,Das Fenster zum Hof" (1954) aus dem Jahr 2007 und heißt auch gleich.

Top Ten der beliebtesten Kostüme

Basierend auf YouTube-Views können nicht nur die Charts der Halloween-Songs ermittelt werden, sondern auch die beliebtesten Kostüme und Make-Up-Ideen. 2018 sind in Österreich viele All-Time-Favorites dabei, die geklickt wurden, aber auch Neuheiten. Ungeschlagener Spitzenreiter ist der knallrote Bankräuber-Anzug mit Dalí-Maske aus der spanischen Netflix-Erfolgsserie ,,Haus des Geldes", am zweiten Stockerlplatz steht der klassische ,,Harley Quinn", Platz drei belegt der Held aus dem angesagten Spiel ,,Fortnite".

1. ,,Haus des Geldes"-Kostüm

2. ,,Harley Quinn"-Kostüm

3. ,,Fortnite"-Kostüm

4. ,,Joker"-Kostüm

5. Fledermaus-Kostüm

6. Skelett-Kostüm

7. Zombie-Kostüm

8. Pennywise-Kostüm

9. Horror-Clown-Kostüm

10. Teufel-Kostüm

Dalí-Maske und roter Bankräuber-Anzug wie in "Haus des Geldes" sind heuer das beliebteste Halloween-Kostüm. - Netflix

Top Ten der Halloween-Suchanfragen

Interessant sind auch die Suchanfragen, die um Halloween bei Google eingehen. Das Wort ,,Halloween" selbst etwa wird in den letzen fünf Jahren in Österreich mehr als doppelt so häufig gesucht als das Wort ,,Fasching".

Die meistgestellten Fragen zum Gruseltag waren in den letzten 14 Jahren folgende:

1. Wann ist Halloween?

2. Was ist Halloween?

3. Als was soll ich mich zu Halloween verkleiden?

4. Woher kommt Halloween?

5. Wie schreibt man Halloween?

6. Was kann man zu Halloween machen?

7. Ist Halloween ein Feiertag?

8. Was heißt Halloween auf Deutsch?

9. Seit wann gibt es Halloween in Österreich?

10. Wohin zu Halloween in Wien?

Halloween ist also definitiv angekommen in Österreich. Mit Filmen, Songs und Kostümen jedes Jahr ein Stückchen mehr. Bei dem Namen ja auch nicht verwunderlich. (anl)