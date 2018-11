Online-Shopper zum Fest besonders leichtsinnig

Santa Clara – Acht von zehn Amerikanern geben sich während der Weihnachtszeit sorglos beim Online-Shopping und werden dabei sogar leichtsinnig, wie eine aktuelle Umfrage des US-Antivirusspezialisten McAfee zeigt. Der Erhebung zufolge riskieren viele Verbraucher auf der Suche nach dem besten Schnäppchen sogar das Shoppen auf einer potenziell gefälschten Website.

Den Experten zufolge sticht die Suche nach dem niedrigsten Preis die persönliche Cyber-Sicherheit aus. So sind 53 Prozent der Verbraucher der Meinung, dass der Stress der Weihnachtszeit dazu führen kann, dass sie sich im Internet auf der Suche nach den passenden Geschenken leichtsinnig verhalten. Jeder Fünfte legt dabei auch ein riskantes Verhalten an den Tag, beispielsweise beim Nutzen öffentlicher WLAN-Netze, um Online-Einkäufe abzuschließen.

56 Prozent der Verbraucher sind auf der Jagd nach dem günstigsten Preis dazu bereit, eine Website zu nutzen, die sie überhaupt nicht kennen. 31 Prozent geben sogar an, blind auf Links in verdächtigen E-Mails zu klicken, um zu einem möglicherweise besseren Angebot zu gelangen. „Für die meisten Menschen ist das Weihnachtsgeschäft vor allem aus finanzieller Sicht eine stressige Jahreszeit. Mit zusätzlichen Belastungen und Ablenkungen vernachlässigen Menschen oft ihre digitale Sicherheit, was zu riskanten Konsequenzen führen kann“, erklärt Gary Davis von McAfee.

Cyber-Kriminelle wissen laut Davis sehr gut darüber Bescheid, dass sich knausrige Weihnachts-Shopper zum Fest weniger auf die eigene Sicherheit konzentrieren. Die US-Bundesstaaten, in denen Cyber-Kriminellen am meisten Erfolg haben, sind New York, Illinois, New Mexico, Kansas und Kalifornien. Am wenigsten zum Opfer werden hingegen Verbraucher in Washington, South Dakota, Minnesota, Nevada und Hawaii. Die Sicherheitsexperten von McAfee raten vor allem in der Weihnachtszeit dazu, den Virenschutz auf dem Computer aktuell zu halten, öffentliche WLAN-Angebote mit Skepsis zu betrachten und mit einer kurzen Recherche die Verlässlichkeit von Online-Shops zu überprüfen. (pte)