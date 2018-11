Parken per Fernsteuerung und mehr: Die neuen Freiheiten für Autos

Von Philipp Schwartze

Was verändert sich beim autonomen Fahren 2019 in Österreich? Der Traum aller Einparkmuffel erfüllt sich, das richtige Auto vorausgesetz­t. Ab 1. Jänner kann der Wagen laut einer Novelle des Verkehrsministeriums (BMVIT) automatisch einparken, während der Fahrer mit Fernbedienung danebensteht. Auf der Autobahn bzw. auf Schnellstraßen dürfen 2019 beide Hände vom Steuer genommen werden, wenn ein Spurhalte-Autopilot das Lenken und Beschleunigen übernimmt.

Welche Voraussetzungen gelten für das autonome Einparken? Laut BMVIT muss sich der Fahrer immer in Sichtweite des Fahrzeugs aufhalten und über eine „Notfallvorrichtung", etwa eine Fernbedienung, verfügen, und bei Gefahr eingreifen. Lkw sind vom autonomen Einparken ausgeschlossen.

Welche Voraussetzungen gelten für den Spurhalte-Autopiloten? Eingeschaltet werden darf diese Technik laut BMVIT, sobald der Lenker sich auf einer Autobahn oder Schnellstraße in den Fließverkehr eingeordnet hat. Vor einem Spurwechsel oder einer Ausfahrt muss der Lenker wieder übernehmen, genauso wie bei kritischen Situationen.

Wer haftet bei Unfällen? Laut ÖAMTC-Rechtsexperte Martin Hoffer verändert sich bei der Haftung nichts gegenüber dem herkömmlichen Fahren. Das bedeutet: Die Haftpflichtversicherung kommt für Schäden auf, fahrlässige Handlungen sind strafbar, bei Software-Fehler wird sich die Haftpflichtversicherung an den Hersteller der Technik wenden. Begeht die Software eine Verkehrsübertretung, lässt sich per Software-Protokoll feststellen, wer zu dem Zeitpunkt gelenkt hat: War es die Technik, kann sich der Lenker gegen einen Strafzettel wehren.

Welche Kritik wird am autonomen Fahren geäußert? Autofahren wird attraktiver und bequemer. Das könnte mehr Menschen dazu verleiten, statt Öffis oder Rad das Auto zu nutzen. Deshalb dürfen Arbeitswege laut VCÖ in Zukunft nicht so lang sein, dass alle mit dem bequemen, selbstfahrenden Auto hinfahren. Auch wenn autonome Autos durch ihren Fahrstil weniger CO2 ausstoßen.

Zudem führen Hilfssysteme laut VCÖ-Experte Markus Gansterer oft dazu, dass Menschen sich komplett darauf verlassen, was gefährlich wird, wenn die Technik versagt. „Man muss klar sagen: Verlasst euch nicht vollständig darauf", sagt Gansterer. Auch der ÖAMTC wünscht sich, dass die Hersteller ihre Kunden besser einweisen.

Eine weitere Gefahr beim Einparken per (Funk-)Fernbedienung stellen Störungen da. Als Notfallmaßnahme muss der Lenker jederzeit eingreifen können. „Die Hersteller müssen dafür sorgen, dass dieses System intuitiv ist und im Zweifel, bei einer Störung, das Auto stehen bleibt", sagt ÖAMTC-Technikexperte Friedrich Eppel.

Beim Spurhalte-Autopiloten müssen Notfallmaßnahmen erarbeitet werden, sollte das Kamera- und Sensorsystem, das sich an den Straßenlinien orientiert, diese nicht mehr wahrnehmen können. „Eine Vollbremsung ist aber der falsche Weg. Der Lenker muss vom System dazu aufgefordert werden, möglichst schnell das Steuer zu übernehmen, während die Technik bis dahin die Geschwindigkeit verzögert und die Anhaltspunkte nutzt, die sie noch hat", sagt Eppel.

Welche Techniken kommen als Nächstes? Komplexe Bereiche wie Kreuzungen und der Mischverkehr mit Radfahrern sind, abgesehen von Testfahrten, noch nicht freigegeben. Teilautonome Systeme — wie die derzeit in der Testphase befindlichen fahrerlosen Minibusse —, autonomes Einparken in Parkhäusern oder teilautonome Lkw sieht das BMVIT als Ziele.

Wann werden vollkommen autonome Autos unterwegs sein? Einen Zeitpunkt wollen weder Verkehrsministerium, ÖAMTC noch VCÖ nennen. Vollständig autonome Autos, die selbstständig handeln, würden sich aber nie durchsetzen. Stattdessen geht es um Autos, die dem Fahrer möglichst viel abnehmen, teilautonome Fahrzeuge. Die jetzt geschaffenen rechtlichen Rahmenbedingungen erlauben den Herstellern, neue Produkte auf den Markt zu bringen und in der Praxis zu testen. „Die haben sicher schon einiges in der Pipeline", ist sich Gansterer sicher. Einparksysteme, bei denen der Lenker am Fahrersitz ist, gibt es bereits. „Österreich will beim autonomen Fahren Vorreiter sein", sagt Gansterer. Einen Boom werden die Änderungen laut Eppel aber nicht auslösen. „Das ist etwas für die Oberklasse."