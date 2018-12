Translater von Google soll geschlechtergerechter werden

Der Google-Übersetzer soll geschlechtergerechter werden: Während etwa bisher für das Wort „doctor“ meist nur die männliche Übersetzung angezeigt wurde, soll es nun verstärkt beide Varianten geben, also „Arzt“ und „Ärztin“. Das kündigte der Internetkonzern am Donnerstag in einem Blogeintrag an.

Zunächst soll die Neuerung zwar nicht für Deutsch, sondern für die Sprachen Französisch, Spanisch, Italienisch und Portugiesisch gelten - weitere sollen aber folgen. Google Translate habe in der Vergangenheit nur eine Übersetzung angeboten und damit „unbeabsichtigt den allgemeinen Sexismus reproduziert“, hieß es in dem Beitrag weiter. Das gelte auch für Wörter wie „Krankenschwester“, wo wiederum keine männliche Variante angeboten wurde. In einem nächsten Schritt will sich das Unternehmen um Vorschläge bei der Autovervollständigung kümmern - und irgendwann auch um diverse Geschlechter. (APA/AFP)