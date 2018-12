Online-Liebe: Das ABC des digitalen Datings

Von Theresa Mair

A wie „A bad Pancake“: Der erste Pfannkuchen, den man in die Pfanne gießt, gelingt angeblich nie. Genauso soll das erste Date nach einer Trennung immer in die Hose gehen.

B wie „Benching“: Er liebt mich, er liebt mich nicht, er ... Wer gebencht wird, weiß nie, woran er ist, sondern wird ständig auf die Wartebank versetzt.

C wie „Cuffing Season“: Wenn die Tage kürzer werden, beginnt die Kuschelzeit, und viele suchen sich einen Partner. Auch online. Laut der Dating-App Once ist die Aktivität der User im Winter um 75 Prozent höher.

D wie „Drafting Season“: Sie ist der Vorläufer der Cuffing Season. Man hamstert viele Dates im frühen Herbst, um bis zur kalten Zeit den

die Richtige/n zum Kuscheln zu haben.

E wie „Exting“ betreibt man am liebsten in Glühweinlaune. Der

die Ex wird mit Textnachrichten „beglückt“.

F wie „Faux-bae“: Wer das macht, täuscht dem Ex-Partner oder einem lästigen Flirt vor, wieder frisch verliebt zu sein, z. B. mit Fake-Beziehungsfotos.

G wie „Ghosting“: Plötzlich und ohne Vorwarnung verdünnisiert sich der Partner und verschwindet wie ein Geist auf Nimmerwiedersehen.

H wie „Haunting“: Haunter sind „Ghosts“, die sich nicht entscheiden können. Sie verschwinden aus dem echten Leben des Partners, verfolgen ihn aber weiter auf Social Media und „liken“ sogar seine Postings und Fotos.

I wie „Instafficial“: Das erste Foto der neuen Liebe auf Instagram macht die Beziehung offiziell.

J wie „Jelly“ ist die Abkürzung für „jealous“ und bedeutet eifersüchtig.

K wie „Kittenfishing“ ist das „Schneckenchecken“ der Online-Welt. Online zeigt man sich von der besten Seite, um den anderen herumzukriegen. In der realen Welt erweist sich der vermeintliche Traumtyp als Flop.

L wie „Lovebombing“: Lovebomber überschütten einen anfangs mit ihrer Liebe und haben kurze Zeit später nicht mehr viel davon übrig.

M wie „Monkeying“: Wie ein Äffchen von Baum zu Baum hüpft man von einer Beziehung in die nächste.

N wie „Nonversation“: Fader Smalltalk statt anregende Gespräche beim Online-Dating? Dann sollte man es mit dem echten Treffen lieber gleich bleiben lassen.

O wie „On a Thing“: Man ist „an etwas dran“, hat auf gut Tirolerisch also ein Gspusi, von dem noch niemand weiß.

P wie „Pigging“ ist das fieseste Dating-Gebaren überhaupt. Zuerst wird geflirtet, was das Zeug hält, dann wird man geghostet, nur um zuletzt zu erfahren, dass man für ein perfides Spiel benutzt worden ist.

Q wie „Q&A-Date“: ein holpriges Date, das einem Bewerbungsgespräch gleicht.

R wie „R-Bombing“ ist dem Ghosting sehr ähnlich. Das Gegenüber liest zwar die Liebesnachrichten, antwortet aber nicht darauf. Respektlos!

S wie „Stashing“ meint, dass man den Partner vor Familie und Freunden versteckt, weil man ihn eh über kurz oder lang austauschen will.

T wie „Tuning“: neumodisches Wort für Flirten.

U wie „Uncuffing“: Alles neu macht der Mai. Wenn’s wieder warm wird, ist schnell wieder ausgekuschelt (siehe Punkt C).

V wie „Volunteering“: Das ist die Mitleidsnummer beim Dating. Man geht nur zu einem Treffen, weil man den anderen nicht verletzen will.

W wie „Werk“: die Person, die sich sehr für ein Date ins Zeug gelegt hat.

X wie „X-Factor“: Das ist das „gewisse Etwas“, das einen am Flirt fasziniert, man aber nicht erklären kann.

Y wie „YODO“ (you only dump once) will heißen, dass man mit der gemeinen Masche, jemanden fallen zu lassen, nur einmal durchkommt.

Z wie „Zombieing“: Ein „Ghost“ der Vergangenheit taucht gerade dann auf, wenn man glaubt, fast über ihn hinweg zu sein.