Von Babys und Bam bis Ramos: Die beliebtesten YouTube-Videos 2018

Innsbruck — Laut „Forbes" ist Kylie Jenner (21) die jüngste (Fast-)Selfmade-Milliardärin aller Zeiten. Aber nicht nur mit ihrem Kosmetikimperium scheffelt die Halbschwester von Kim Kardashian Millionen (900 Mio. in zwei Jahren, um genau zu sein), auch auf YouTube hat sie sich in diesem Jahr mit 78,5 Millionen Klicks ganz oben platziert: Der 11-minütige Clip, in dem sie ihre Schwangerschaft und die Geburt ihrer Tochter Stormi dokumentiert, ist das erfolgreichste Video des Jahres.

Die zehn erfolgreichsten Videos 2018 wurden insgesamt mehr als 637 Millionen Mal aufgerufen. Zu finden sind sie am Ende dieses Artikels. In dem Ranking geht es allerdings nicht immer nur um Aufrufe — um auf dieser Liste zu landen, muss zusätzlich besonders viel kommentiert, geliked und geteilt werden.

Video von YouTube Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und YouTube ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von YouTube. Zustimmen und Abspielen

Inhalte von Drittanbietern generell laden

Deutsche YouTuber dominieren auch in Österreich

Nichts von alledem dürften die Österreicher gemacht haben, denn in den rot-weiß-roten YouTube-Charts fehlt von diesen zehn globalen Hits jede Spur. Ganz fleißig geklickt wurden hingegen anlässlich der Fußball-Weltmeisterschaft die Satire-Songs über Sergio „Rambo" Ramos, „Schwalbenkönig" Neymar und „GOAT" Cristiano Ronaldo. Die beiden Erstgenannten führen die Liste der beliebtesten YouTube-Videos der Österreicher an, der entthronte Weltfußballer belegt immerhin Platz fünf.

Weiters sehr erfolgreich in den Top Ten scheint (einmal mehr) der deutsche YouTuber Julien Bam auf. Mit seinen aufwändig produzierten Songs „Der Sandmann", „Mach die Robbe" und dem Mitwirken beim „Diss-Track" von YouTuber-Kollegin Dagi Bee (24) ist der 30-Jährige im Gesamten mit nicht weniger als 40,5 Millionen Klicks vertreten.

Video von YouTube Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und YouTube ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von YouTube. Zustimmen und Abspielen

Inhalte von Drittanbietern generell laden

Sein weibliches Pendant, Bianca Claßen (25, ehemals Heinicke) aka BibisBeautyPalace steuerte in Deutschland das populärste Nicht-Musik-Video bei. Und auch in Österreich hat die 25-Jährige die YouTube-Gemeinde mit ihrer Schwangerschaft bewegt. Die Verkündung dieser sowie das erste Video nach der Geburt landeten unter den zehn meist geklickten Videos. Julien Bam und BibisBeautyPalace sind mit jeweils mehr als fünf Mio. Abonnenten die erfolgreichsten YouTuber Deutschlands.

Von Rap bis Lateinamerika

Nach wie vor spielt auch Musik eine wichtige Rolle auf YouTube, deshalb gibt es jedes Jahr eine gesonderte Rangliste zu den beliebtesten Musikvideos. Das war hierzulande heuer mit 65 Millionen Aufrufen der deutsche Rapper Capital Bra und dem Song „Neymar".

Und nach dem Monster-Ohrwurm „Despacito" setzt sich der Erfolg lateinamerikanischer Musik weiter fort: Im weltweiten YouTube-Ranking sicherte sich der Track „Te Bote Remix" mit 1,4 Milliarden Klicks den ersten Platz. „God's Plan" von Rapper Drake sowie „Girls Like You" von Maroon 5 sind die einzigen beiden nicht-lateinamerikanischen Beiträge in den Top Ten.

Die erfolgreichsten Videos weltweit

Die YouTube-Jahrescharts lesen sich wie Einschaltquoten der Digitalzeit. In die Top-Trending-Liste haben es in diesem Jahr nicht nur der zweiminütige Jodel-Auftritt eines Elfjährigen bei Walmart geschafft, sondern auch eine zweistündige Musikkomödie eines vietnamesischen YouTube-Stars. Ein deutscher Wissenschafts-Kanal löste außerdem das Internet-Rätsel des Jahres („Yanny" oder „Laurel"?) und sammelte dafür mehr als 50 Millionen Aufrufe. (tst)





Platz 1: To Our Daughter von Kylie Jenner | 78.000.000+ Aufrufe

Video von YouTube Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und YouTube ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von YouTube. Zustimmen und Abspielen

Inhalte von Drittanbietern generell laden

Platz 2: Real Like Trick Shots 2 von Dude Perfect | 137.300.000+ Aufrufe

Video von YouTube Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und YouTube ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von YouTube. Zustimmen und Abspielen

Inhalte von Drittanbietern generell laden

Platz 3: we broke up von David Dobrik und Liza Koshy | 47.300.000+ Aufrufe

Video von YouTube Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und YouTube ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von YouTube. Zustimmen und Abspielen

Inhalte von Drittanbietern generell laden

Platz 4: Walmart yodeling kid | 60.400.000+ Aufrufe

Video von YouTube Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und YouTube ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von YouTube. Zustimmen und Abspielen

Inhalte von Drittanbietern generell laden

Platz 5: Hörst du "Yanny" oder "Laurel"? (Gelöst mit Wissenschaft) | 50.000.000+ Aufrufe

Video von YouTube Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und YouTube ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von YouTube. Zustimmen und Abspielen

Inhalte von Drittanbietern generell laden

Platz 6: Portugal vs. Spanien - die Highlights des WM-Spiels | 66.800.000+ Aufrufe

Video von YouTube Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und YouTube ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von YouTube. Zustimmen und Abspielen

Inhalte von Drittanbietern generell laden

Platz 7: Build Swimming Pool Around Underground House | 91.000.000+ Aufrufe

Video von YouTube Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und YouTube ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von YouTube. Zustimmen und Abspielen

Inhalte von Drittanbietern generell laden

Platz 8: Cobra Kai Ep 1 - "Verwahrlostes As? - Die Karate-Kid-Saga geht weiter | 51.900.000+ Aufrufe

Video von YouTube Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und YouTube ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von YouTube. Zustimmen und Abspielen

Inhalte von Drittanbietern generell laden

Platz 9: Behan Bhai Ki School Life - Amit Bhadana | 40.900.000+ Aufrufe

Video von YouTube Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und YouTube ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von YouTube. Zustimmen und Abspielen

Inhalte von Drittanbietern generell laden

Platz 10: Zweistündige Musikkomödie von KhangProFilm | 61.800.000+ Aufrufe