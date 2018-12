Wie sieht das Christkind aus? Was die Österreicher im Advent alles googeln

Wien, Innsbruck — Kekse werden gebacken, Geschenke gekauft, das Weihnachtsessen geplant oder Briefe ans Christkind geschrieben. Was die Österreicher heuer vor Weihnachten beschäftigt bzw. was sie dazu wissen wollen, hat Google in den sogenannten "X-Mas Trends" ausgewertet.

Bei der alle Jahre wiederkehrenden und nicht ganz ernst gemeinten Frage "Christkind oder Weihnachtsmann" hatte in den vergangenen fünf Jahren immer das Christkind die Nase vorne — dieses Jahr hat sich jedoch der Weihnachtsmann in der Google-Suche in Österreich an die Spitze gesetzt.

Spenden vor Keksen und der "Weihnachtsfeier"

Mit "Weihnachten im Schuhkarton" führt in Österreich das Ranking der Top-Begriffe zu "Weihnachten" eine der weltweit größten Geschenkaktionen für Kinder in Not an. Platz zwei belegt "Kekse Weihnachten", denn was wäre die Adventszeit und insbesondere Weihnachten ohne Süßes. Platz drei zeigt, dass auch die "Weihnachtsfeier" ein wichtiger Programmpunkt der Vorweihnachtszeit ist.

Top Begriffe zu Weihnachten 2018 in Österreich Weihnachten im Schuhkarton Kekse Weihnachten Weihnachtsfeier Basteln für Weihnachten Geschenkideen Weihnachten Weihnachtsdeko Weihnachten Bilder Rumkugeln Weihnachten Ausmalbilder Weihnachten Weihnachtsfeier Outfit

Wie feiert Österreich Weihnachten?

Die Top-Fragen in der Kategorie "Weihnachten 2018" in Österreich geben etwas Aufschluss darüber, wie sich Österreich über Weihnachten informiert und was die Menschen davor bereits beschäftigt. Platz eins "Wie viele Tage bis Weihnachten" dürfte der Vorfreude auf das Fest und die Feiertage geschuldet sein.

"Warum feiern wir Weihnachten?? und "Was kann man sich zu Weihnachten wünschen?? belegen die Plätze zwei und drei. Mit der Frage "Wann feiert Spanien Weihnachten?? wird Platz neun von einer eher ungewöhnlichen Suchanfragen belegt.

Top Fragen zu Weihnachten 2018 in Österreich Wie viele Tage bis Weihnachten 2018? Warum feiern wir Weihnachten? Was kann man sich zu Weihnachten wünschen? Wann dekoriert man für Weihnachten? Was kann man zu Weihnachten machen? Was kann man aus Klopapierrollen zu Weihnachten basteln? Was zu Weihnachten kochen? Wann fängt Weihnachten an? Wann feiert Spanien Weihnachten? Was kann man für Kinder zu Weihnachten basteln?

Rund um Weihnachten werden in Österreich auch zahlreiche Fragen rund um das Christkind gestellt. Briefe ans Christkind werden womöglich sicherheitshalber auch bereits international verständlich geschrieben, der Top Suchbegriff Nummer 1 "Christkind Englisch" wird gefolgt vom Begriff "Brief Ans Christkind".

Platz drei der Top-Suchbegriffe "Christkind Bilder" bestätigt auch das Ranking der Top Suchanfragen zum Christkind. "Wie sieht das Christkind aus?" liegt bei den Top-Fragen an der Spitze.

Top Begriffe zu Christkind 2018 in Österreich Christkind Englisch Brief Ans Christkind Christkind Bilder Christkind Gedicht Christkind Geschichte Christkindlmarkt Wien Liebes Christkind Christkind Postamt Wunschzettel Christkind Pakete Fürs Christkind

Top Fragen zu Christkind 2018 in Österreich Wie sieht das Christkind aus? Wer ist das Christkind? Wo versteckt sich das Christkind? Was ist das Christkind? Wann bringt das Christkind die Geschenke? Wie viele Geschenke darf man sich vom Christkind wünschen? Wie schreibt man Christkind? Wo wohnt das Christkind? Wie lange glauben Kinder an das Christkind? Woher hat das Christkind die Geschenke? Weihnachtsmann oder Christkind?

Winterbeginn — aber wann? ...

... diese Frage beschäftigt die Österreicher, bei den Top-Suchbegriffen liegt "Winterbeginn? auf Platz ein. Hier lassen sich mehrere Antworten finden, zumindest für die Meteorologen beginnt der Winter am 1. Dezember, der kalendarische oder astronomische Winteranfang ist allerdings später, erst am 21. Dezember.

Top Begriffe zu Winter 2018 in Österreich Winterbeginn Winter Sprüche Hintergrundbilder Winter Tiere Im Winter Winterreifen Vögel im Winter Winter Outfit Winter Rodeln Tirol Winter Englisch Winter Schuhe