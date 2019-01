Die ganze Welt auf dem Silber-Tablet

Von Philipp Schwartze

Innsbruck – Ein New Yorker Konzert in Innsbruck per Videoübertragung oder mit einer Virtual-Reality-Brille quasi live erleben, autonome Autos miteinander kommunizieren lassen und dem Hausbesitzer unterwegs anzeigen, ob er die Heizung daheim aktivieren muss? Mit 5G soll das möglich werden.

Was ist 5G? Alle zehn Jahre gibt es einen neuen Mobilfunkstandard, der gewisse Anforderungen erfüllen muss. Die neue 5G-Technologie hat drei sehr unterschiedliche Anwendungsbereiche. Reinhard Faber, Leiter der Strategischen Netzplanung bei A1, nennt es daher eine Revolution des Mobilfunks: „Von 2G auf 3G und 3G auf 4G ist die Geschwindigkeit stetig gestiegen. Das war eher eine Evolution. Jetzt aber kommen völlig neue Anwendungen dazu.“

Bandbreite. Die erste erklärte Absicht ist es, ein stabileres, leistungsstärkeres Mobilfunknetz zu erstellen. Für den Smartphone-Nutzer wird dies die spürbarste Veränderung. Streamingdienste, hochaufgelöste Videos und immer mehr Online-Aktivität stellen die aktuellen Netze vor eine Belastungsprobe, durch neue Frequenzen steigt die Kapazität dafür bei 5G.

Maschine-zu-Maschine. Die Kommunikation unter Robotern wird in der Industrie zu einer immer gefragteren Technologie. Dafür braucht es eine Funkverbindung mit möglichst wenig Verzögerung (Latenz). Genau das liefert 5G, die Pause soll dabei am Ende nur noch im 1-Millisekunden-Bereich liegen. Erstmals ist beim Mobilfunk dann nicht zwingend ein Mensch als Sender oder Empfänger beteiligt. „Dadurch könnte dann auch die Kommunikation autonomer Fahrzeuge laufen“, erklärt Thomas Zemen, Leiter der 5G-Forschungsabteilung am Austrian Institute of Technologie (AIT) in Wien. Dort hat man die erste 5G-Forschungsfunklizenz in Österreich erhalten, um die Funkwellen-Ausbreitung etwa für den Einsatz im autonomen Straßenverkehr zu untersuchen.

Lange Lebensdauer. Der Mistkübel meldet dem Entsorgungsdienst, wenn er voll ist, ein Baum sendet Daten wie Feuchtigkeit an den Förster – Sensoren sind das dritte große Anwendungsfeld von 5G. „Hierbei hat man ganz andere Anforderungen. Die Sensoren und ihre Batterien müssen Jahre halten“, sagt Zemen. Mit dem stromsparenden 5G-Modus bei niedriger Datenübertragung könnten die Sensoren so bis zu zehn Jahre halten.

Neue Technik. Technische Weiterentwicklungen machen ein besseres Netz möglich. „Neue Antennen sind gleich groß, sind aber in mehr Module unterteilt, die gezielt angesteuert werden können“, erklärt Zemen. So kann immer die ideale Funkwelle an das Gerät senden, Ausfälle – etwa durch störende Hindernisse – sollen damit seltener werden.

Umbau. Um 5G nutzen zu können, muss aufgerüstet werden. „Sukzessive werden neue Antennen an den jetzigen Standorten zusätzlich installiert,“ erklärt Kurt Reichinger, Leiter der Technik bei der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR). In einer zweiten Phase werden weitere Sendemasten kommen, denn das derzeit noch grobmaschige Netz von Funkzellen soll durch kleinere Unterzellen verdichtet werden. Eine Million Geräte können bei 5G pro Quadratkilometer verbunden sein. „Ein leistungsfähiges Glasfasernetz ist die Basis für ein gut funktionierendes 5G-Netz“, spricht Reinhard Faber von A1 weitere Baumaßnahmen an.

Testphase. Vergangenen Februar testete T-Mobile in Innsbruck als erste österreichische Stadt das neue 5G-Netz in einem Livebetrieb. „Solche Tests sind für uns aus technischer Sicht extrem wichtig, um zu sehen, was noch nicht optimal läuft“, erklärt Driton Emini, Abteilungsleiter „VP Next Generation Networks & ioT“ von T-Mobile. Eine Drohne konnte über ein 5G-Netz ferngesteuert werden. „Mit alten Netzen wäre das nicht möglich“, so Emini.

Lizenz. Die Vergabe der Funklizenzen durch eine Auktion unter den Netzbetreibern findet im Frühjahr statt.

Geräte. Bisher gibt es keine 5G-fähigen Geräte, neue Smartphones sind aber angekündigt. Router werden ebenfalls bald erwartet. Ende 2019, Anfang 2020 dürften 5G-Geräte laut Drei-CEO Jan Trionow immer verbreiteter werden.

Kritik. Vor Gesundheitsschäden warnen Ärzte, Datenschützer sehen dagegen in der Vernetzung eine Gefahr für die Sicherheit.

Alte Standards. Die alten Standards werden auch nach dem Betrieb von 5G nicht abgeschaltet. Ältere Geräte bleiben funktionsfähig.