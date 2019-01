WhatsApp schränkt Nachrichten-Weiterleitung massiv ein

Innsbruck – Um besser gegen die Verbreitung von Falschnachrichten vorgehen zu können, hat der Nachrichtendienst WhatsApp eine drastische Maßnahmen angekündigt: Wie die Facebook-Tochter laut BBC ankündigte, soll die Weiterleitung von Nachrichten künftig stark eingeschränkt werden. Bisher konnte man auf WhatsApp Nachrichten bis zu 20 Mal weiterleiten – künftig soll die Zahl auf fünf begrenzt werden.

Besonders anfällig für die Verbreitung von Falschnachrichten sind Whatsapp-Gruppen. Ein Beispiel: Eine WhatsApp-Gruppe darf bis zu 256 Mitglieder haben. Als einzelner User konnte man bisher eine Nachricht 20 Mal weiterleiten – also auch an 20 Gruppen mit je 256 Mitgliedern, also insgesamt 5120 User. Künftig kann eine Nachricht „nur“ noch fünf Mal (also theoretisch in fünf Gruppen mit je 256 Usern) weitergeleitet werden. Dass die Empfänger der Nachricht die Botschaft dann aber nicht weiterschicken, kann nicht verhindert werden.

Vor etwa einem halben Jahr hatte WhatsApp die Nachrichten-Weiterleitung in Indien bereits eingeschränkt. Grund waren mehrere Fälle von Lynch-Morden, die wegen Gerüchten in WhatsApp-Gruppen verübt worden waren. (TT.com)