„Es gibt im Kaunertal noch viel zu erzählen“

Von Matthias Reichle



Kaunertal, Kauns, Kaunerberg — „Für mich ist eine Bäuerin, die elf Kinder geboren hat, genauso spannend wie Eugen Larcher, der 36 Jahre Bürgermeister im Kaunertal war", erklärt Filmemacher Thomas Junker — und meist seien es nicht die „Menschen mit Funktion", sondern die ganz Normalen, die die interessantesten Geschichten zu erzählen haben.

Über 100 Kaunertaler und Menschen, die eng mit dem Tal verbunden sind, hat der deutsche Journalist gemeinsam mit dem Hotelier Charly Hafele bereits vor die Kamera geholt. Aus ihrem ursprünglichen Projekt — einen Film über die Region zu machen — ist 2016 ein Online-Zeitzeugenarchiv entstanden. Es ist ein Talgedächtnis, bei dem alle Interviews online abrufbar sind — „ein Spiegelbild des Tallebens der letzten 90 Jahre", nennt es der Filmemacher.

Ende 2019 läuft das von Land und EU geförderte Projekt aus. Es soll nun für 2020, 2021 und 2022 verlängert werden. Von den Finanziers haben der TVB Kaunertal und die Gemeinden Kaunertal und Kaunerberg bereits grünes Licht gegeben, in Kauns wird im März darüber abgestimmt. „Da sind noch viele Kaunertaler, die was zu erzählen haben", so Junker.

Derzeit beschäftige man sich zum Beispiel mit der Nachkriegszeit, als amerikanische und französische Soldaten ins Kaunertal gekommen sind, sowie den Flurnamen. „Da sind drei, die wissen genau, warum eine Flur so und so heißt." Darüber hinaus geht es ihm um die Alltagsgeschichten.

Die Besucherzahlen oder die Klicks auf der Internetseite seien da gar nicht so wichtig. Das Archiv hätte einen anderen Wert: „Seit wir angefangen haben, sind fast 20 Leute, mit denen wir Interviews geführt haben, gestorben." Für die Hinterbliebenen hätten die Filme einen enormen Wert.

Die Interviews seien „wahnsinnig interessant", betont der Kaunertaler Bürgermeister Peppi Raich. Er selbst wurde vor die Kamera gebeten, um über seine Mutter und das Gepatschhaus zu berichten. „Ich glaub', es ist wichtig, die Erinnerungen der Zeitzeugen aufzuzeichnen." Das sieht auch der Kaunerberger Bürgermeister Peter Moritz so: „Personen, die es einmal nicht mehr geben wird, in Wort und Bild aufzuzeichnen, ist eine einmalige Chance." „Es ist ein wichtiges Medium für die Geschichte des Ortes", erklärt sein Kauner Kollege Matthias Schranz.

Inzwischen machen es andere Gemeinden nach. Auch Sölden ist dabei, ein ähnliches Archiv wie das Kaunertal aufzubauen. „Es ist wichtig, dass das Projekt weiterläuft", erklärt auch die Geschäftsführerin des TVB Kaunertal Michaela Gasser. Die Interviews lassen sich dabei auch in der Pressearbeit und beim Marketing verwerten. „Wir haben deshalb mit Freuden zugesagt." Auch bei der neuen Ausstellung des Naturparks im Quellalpin dürften sie eine Rolle spielen. „Thomas Junker lebt für das Projekt", so Gasser.

„Für mich ist das Kaunertal eine zweite Heimat. Ich mache es gern und will auch, dass es gut wird", bestätigt dieser: „Dafür muss man es weiter mit Leben füttern."